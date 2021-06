Chi ha un orto in giardino o sul terrazzo di casa deve assolutamente prendere le giuste precauzioni contro le minacce esterne. Parliamo specialmente degli attacchi di malattie e parassiti, che prima o poi metteranno a rischio la salute del nostro raccolto. Ma se non vogliamo affidarci ad antiparassitari e prodotti chimici, restando in un regime di agricoltura biologica, possiamo affidarci alle leggi della natura. In particolare, possiamo piantare nei pressi dell’orto quelle piante che hanno un naturale effetto repellente. È il caso soprattutto di borragine, camomilla e trifoglio. Chi ha il pollice verde sa che con queste 3 piante vicino agli ortaggi non vedremo l’ombra di afidi e parassiti e avremo un raccolto sano e abbondante.

Breve guida alle piante che allontanano i parassiti

Diverse sono le piante che fungono da antiparassitari naturali. Bisogna saperle scegliere in basa alle loro e alle nostre esigenze. Il basilico per esempio tiene lontane le zanzare nelle notti torride. La lavanda repelle anche le mosche. Invece la Calendula è ottima da piantare nell’orto. Così come l’erba gatta, dieci volte più efficace di un qualunque repellente chimico. Ma le tre piante che più di tutte vale la pena coltivare vicino all’orto per proteggere il raccolto sono le seguenti.

Con queste 3 piante vicino agli ortaggi non vedremo l’ombra di afidi e parassiti

Partendo dalla borragine, questa pianta erbacea è una delle migliori amiche del nostro orto, soprattutto del pomodoro. La sua presenza tiene lontani i parassiti che si avventano sulle piante di pomodoro. Curioso ma vero: l’effetto antiparassitario della borragine sembra amplificarsi se viene piantata in coppia con le rose.

La camomilla, invece, conosciuta prevalentemente per le sue doti rilassanti, se piantata nei pressi di ortaggi e fiori tiene lontani gli afidi anni luce. La sua efficacia pare accentuarsi soprattutto per il porro. Piantando la pianta di camomilla a fianco al porro teniamo lontana la famigerata tignola del porro, forse la peggior minaccia per questo ortaggio.

Il trifoglio, infine, si comporta come una specie di bonus. Soprattutto se piantato nella sua varietà rossa, il trifoglio è un ottimo repellente naturale per afidi e parassiti, da affiancare a fiori, verdure o alberi da frutto.

