La rosa è anche conosciuta come “la regina dei fiori”, ha un aspetto sensuale e ammagliante ed è amata da tutti, è proprio difficile resistergli.

Questo straordinario fiore non ha solo una funzione decorativa ma viene usato spesso anche in cucina, in profumeria e in aroma terapia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Verso la fine della fioritura, dal fiore della rosa nasce il frutto, una piccola bacca con caratteristiche diverse a seconda della varietà.

La sua coltivazione è abbastanza semplice ma ha esigenze climatiche e colturali particolari che, se non valutate correttamente, possono danneggiarla inevitabilmente.

Non tutti conoscono questo geniale trucco per riprodurre le rose per talea estiva

Questa pratica è abbastanza semplice ed è applicabile anche per chi non è un esperto giardiniere.

Per iniziare, bisogna identificare la pianta madre che si vuole riprodurre, eliminando la talea, che deve essere sana e vigorosa.

Utilizziamo delle forbici pulite per effettuare il taglio, la talea deve essere di 15 cm circa e costituita da tre nodi.

Asportiamo l’apice della talea, eliminando 1 cm al disopra dell’ultimo nodo, eseguendo il taglio obliquamente.

In questo modo si potrà far scorrere le gocce d’acqua che andranno a depositarsi, evitando che si fermino sul taglio, facendo marcire i tessuti.

Procediamo tagliando la parte basale della talea, sotto il primo nodo, privandolo di gemma e foglia.

Questo viene fatto perché questa porzione di talea va interrata, facendo così sviluppare nuove radici.

Per limitare la disidratazione della talea, eliminiamo le foglie dagli altri nodi, tranne l’ultima foglia in alto.

Il risultato sarà una talea pronta per essere messa in vaso a radicare, su un terriccio che deve essere leggermente umido e morbido.

Non tutti conoscono questo geniale trucco per riprodurre le rose per talea estiva, non è così difficile quanto possiamo pensare.

Maggiori informazioni

Dopo circa un anno possiamo trasferire la nuova pianta, che sarà già germogliata, in un vaso con capienza maggiore.

È importante sapere che questa avrà le stesse caratteristiche della pianta principale dalla cui abbiamo prelevato la talea.

Approfondimento

Per avere le rose sempre fiorite in estate basta solo 1 semplice trucchetto