Chi porta i capelli lunghi d’estate sente sicuramente la tentazione di tagliarli cortissimi, perché fanno sentire ancora di più il caldo e, soprattutto se lasciati sciolti, fanno sudare tantissimo. Con queste 3 originali acconciature estive, tuttavia, non si suda e non si patisce il caldo. Questi consigli sono delle alternative alla classica coda, alta o bassa che sia, di cui è lecito essersi stancati, dal momento che sono da sempre l’acconciatura più gettonata. Noi di ProiezionidiBorsa proponiamo le basi per delle acconciature alternative, ma poi sta alla fantasia di ciascuno arricchire queste pettinature per renderle personalizzate.

Con queste 3 originali acconciature estive non si suda e non si patisce il caldo

Partiamo dalle trecce: classiche, alla francese, olandesi, spettinate o a lisca di pesce. Intrecciarsi i capelli è un’arte che richiede tempo e pazienza, ma il cui risultato garantisce un effetto scenico stupefacente.

D’estate, le trecce sono un’ottima soluzione, soprattutto per chi ha i capelli molto lunghi. Infatti, permettono di fermare i capelli in modo che non cadano sulla faccia facendoci sentire ancora di più il caldo. Inoltre, se fatte bene possono durare anche per più di un giorno. Su internet si trovano numerosissimi tutorial su come fare le trecce più originali. In più, si possono aggiungere all’acconciatura dei fiorellini o dei nastrini per renderle ancora più fresche ed estive.

Lo chignon, un tempo utilizzato prevalentemente dalle ballerine di danza classica, è ora una pettinatura utilizzata da tutte e per tutto l’anno. Anche di questo esistono le più svariate versioni, con l’aggiunta di intrecci, con i ciuffi arricciati ad incorniciare il viso o con un elastico di stoffa colorato a fermare i capelli.

Infine, prima associati alle bambine, i codini stanno tornando di moda anche tra le giovani donne e le adulte. Fatti a coda o a chignon, i codini sono una delle pettinature più simpatiche del momento. Anche in questo caso (anzi, soprattutto in questo caso) la cosa migliore da fare è arricchire l’acconciatura con mollette, elastici colorati, brillantini.

Non ci sono dubbi: vedendo queste acconciature, tutti quanti vorranno replicarle, e nessuna donna vorrà più tagliare i capelli per il caldo.