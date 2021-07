L’estate è arrivata e con essa la voglia di godersi delle bellissime vacanze all’insegna del mare e del divertimento. Una volta arrivati alla propria meta estiva ci si ritrova, però, davanti ad una decisione da affrontare: stabilimento balneare o spiaggia libera?

Spesso i primi si aggiudicano alcuni dei lembi di spiaggia più belli, lasciando a chi non vuole pagare tratti di costa meno invitanti. Ma non è detta l’ultima parola.

Infatti, ecco dove potersi godere un’estate indimenticabile e serena sdraiati su delle bellissime spiagge libere. Scopriamo subito di cosa stiamo parlando.

Spiaggia mia quanto mi costi

Pochi ci pensano, ma affittare ombrellone e sdraio ha un costo che può impattare pesantemente il nostro budget estivo. Infatti, secondo un’indagine condotta dal IRCAF il costo medio di una giornata al mare a giugno sarebbe stato di 21,79 euro. Un prezzo particolarmente pesante, se si pensa alle ristrettezze a cui molti sono stati costretti a causa della pandemia.

Ma non è detta l’ultima parola, in quanto l’Italia cela tante spiagge libere in cui potersi divertire a costo zero. Tra le più belle non si può non citare una piccola perla del Salento, ossia la bellissima costa di Punta Prosciutto, di cui ci siamo già occupati in questo precedente articolo.

Qui la sabbia dorata si interseca alla macchia mediterranea e ad un mare cristallino e dal fondale alto, perfetto per i più piccoli.

Anche nella visitatissima Riviera ligure si nascondono alcune spiagge bellissime da godere senza sborsare un centesimo. Tra queste spicca la Baia del silenzio, piccolo angolo di tranquillità affacciata sulla coloratissima Sestri Levante. Qui sarà possibile godersi delle giornate di meritato riposo senza perdersi i comfort della città.

Chiudiamo questa rassegna con una piccola perla che si trova non lontanissimo dalla stupenda Venezia. Parliamo della spiaggia di Boccasette, bellissima costa dorata raggiungibile percorrendo a piedi un itinerario che si snoda tra selvaggi canneti e sbocca direttamente sul mare.

