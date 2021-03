Sono molte le donne che amano le trecce. Influenzate da film e foto del passato sogniamo di avere trecce spesse e voluminose. Spesso, però, chi ha i capelli fini o sfibrati va incontro a una bella delusione. È difficile, infatti, avere trecce da sogno. Per fortuna c’è un trucco che permette di inspessire le nostre trecce.

Trecce da sogno

Il segreto per trecce spesse e voluminose anche per i capelli più fini senza extension ci aiuterà in molti casi. Sono diversi, infatti, i tipi di treccia su cui possiamo applicare questo metodo. Prime fra tutte le treccine.

Più dividiamo la nostra chioma in trecce diverse, più queste saranno sottili. Chi ha già i capelli fini, inoltre, rischia di ritrovarsi con trecce molto molto piccole.

Ma questo metodo può essere utile anche quando facciamo una sola treccia e vogliamo donarle corpo senza renderla disordinata. Spesso, infatti, per avere trecce più spesse tendiamo a non stringere abbastanza i capelli. Ciò comporta, però, una treccia molto molle e spettinata.

Il segreto per trecce voluminose

Con questo metodo, però, possiamo, invece, ottenere trecce eleganti e voluminose. E il tutto senza fare uso di extension! Molte donne, infatti, assai spesso donano corpo alla loro chioma usando capelli finti. Se questa è un’ottima soluzione, non piace a tutte.

C’è chi, infatti, vuole poter inspessire i capelli in modo naturale. Ecco, allora, il segreto per trecce spesse e voluminose anche per i capelli più fini senza extension.

Per prima cosa bisogna intrecciare i capelli. In questa fase basta fare una treccia normale, anche molto stretta. Non dobbiamo temere che il risultato sia un treccia troppo sottile. Una volta intrecciati i capelli chiudiamo la ciocca con un elastico. Ora non resta che inspessire la treccia! Il procedimento è semplicissimo.

Basta, infatti, afferrare delicatamente ogni sezione della treccia, cioè le due “curve” che si creano a ogni livello, e tirare verso l’esterno. In questo modo la treccia si allargherà immediatamente, donandoci una chioma più spessa.

Bisogna ripetere l’operazione su tutta la lunghezza della treccia, fino al fondo. È necessario, però, fare attenzione e usare la stessa forza su tutte le sezioni, in modo da non creare aree più larghe delle altre.