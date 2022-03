In bagno ci vanno le piante che amano l’umidità. E quindi la prima pianta che ci mettiamo è l’orchidea. Ma, oltre a questa, esistono altre tantissime piante che stanno benissimo nel nostro bagno. E avere un bagno con delle piante o dei fiori è sempre molto carino. Infatti, il verde decora alla perfezione delle stanze a volte un pochino spente. E la stanza più asettica in casa solitamente è il bagno.

Da poco infatti abbiamo iniziato ad arredare il bagno con i quadri, arredi che solitamente andavano in sala oppure nelle stanze da letto. Invece oggi li troviamo anche in bagno, in modo tale da dare colore e vitalità ad una spazio considerato poco carino. Ma oltre ai quadri oppure alle mattonelle vivaci, agli asciugamani colorati o a docce con luci rosse e blu, possiamo puntare anche sulle piante.

Le caratteristiche del bagno sono importanti

Ora, decorare il bagno non significa prendere una pianta qualsiasi e metterla su un mobile del bagno. Possiamo farlo se le piante sono finte, ma se scegliamo quelle vere assolutamente no. Se abbiamo un bagno senza finestra, il famoso bagno cieco, la pianta potrebbe soffrire. Perché comunque un minimo di luce è necessaria. Anche se il bagno è troppo freddo o troppo caldo potrebbe essere un problema, perché molte piante amano dei climi miti. Quindi, quando scegliamo la pianta da mettere in bagno, pensiamo sempre a come è fatto il nostro bagno.

Altro che orchidea, ecco la pianta perfetta per decorare il bagno che non ha bisogno di molte cure

È un pianta che sta bene vicino alla doccia oppure alla vasca da bagno. Possiamo anche appenderla al soffitto. Stiamo parlando della Aglaonema rossa, una pianta che viene dal Sud est asiatico, distinta da una struttura semplice, con fusti verdi e morbidi, da cui crescono delle grandi foglie. Solitamente queste sono verdi con tinte che vanno dal grigio silver al bianco, passando per il giallo.

Ma poi c’è anche quella con le foglie completamente rosse. Infatti, solo il bordo della foglia sarà praticamente verde. Non solo è bella, ma anche molto utile. Infatti questa pianta aiuta anche a depurare l’ambiente in cui si trova. Questa pianta deve trovarsi vicino a una fonte di luce, ma non deve ricevere i raggi solari diretti. Inoltre annaffiamola regolarmente, ma non dobbiamo esagerare ed evitiamo i tanto fastidiosi ristagni. E allora altro che orchidea, ecco la pianta perfetta per il nostro bagno.

Approfondimento

Pochi lo sanno ma ecco quando bisogna concimare il prato di casa per averlo di un verde brillante