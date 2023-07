Strano il movimento di venerdì per i mercati azionari internazionali. L’Europa sembra mostrare tanta voglia di ripartire al rialzo, Wall Street ora sembra voler scendere! Cosa dobbiamo pensare? La storia insegna che i mercati americani sono nel 90% dei casi driver per gli altri mercati internazionali, e questo ci fa pensare che lo saranno anche stavolta. Questa è la prima volta che dalla scadenza del setup annuale del 6/7 aprile, mettiamo in forse il 4 agosto come possibile massimo. Spieghiamo il perchè.

I motivi per il rialzo

Dobbiamo subito fare una distinzione e un chiarimento. Le nostre preoccupazioni per il momento riguardano il breve termine. Di lungo rimarchaimo la nostra view:

nei primo 27 mesi di questo decennio probabilmente è stato già segnato il minimo decennale,

il minimo del 2023 probabilmente è stato segnato nel primo trimestre;

il massimo annuale verrà probabilmente segnato fra la fine di novembre e la prima decade di dicembre.

Per quanto riguarda il breve termine, nel 90% dei casi il fenomeno dell’alternanza che abbiamo registrato per il nostro setup, dovrebbe vedere formare un massimo relativo annuale intorno al 4 agosto.

In caso di modifica dellos ecnario, intronoa questa data vedremno formare un minimo.

Il setup del 4/5 luglio potrebbe aver intercettato un massimo relativo, e aver portato all’inizio di un ritracciamento di diversi punti percentuali?

Lo capiremo intorno al setup dell’11 luglio.

Wall Street ora sembra voler scendere! A cosa prestare attenzione

La seduta di contrattazione del 7 luglio, dopo un tentaivo di rimbalzo, si è chiusa in ribasso e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.734,88

Nasdaq C.

13.660,72

S&P500

4.398,95.

Cosa dovrebbe preoccupare nei prossimi giorni?

Chiusure giornaliere inferiori ai seguenti supporti:

Dow Jones

33.610

Nasdaq C.

13.567

S&P500

4.385.

Sotto questi livelli di prezzo potrebbe partire un ribasso di un ulteriore 7/10% di breve termine. Vedremo cosa accadrà. Gli oscillatori proprietari non sconfessano questa ipotesi, anzi forse iniziano a crederci.

