Chi lo dice che le vacanze si devono fare a luglio o ad agosto? Sfruttando il ponte del 2 giugno si possono fare dei giorni di ferie, volando in alcune città europee con biglietti inferiori a 85 euro. Ma occorre prenotarsi per tempo per non lasciarsi sfuggire queste offerte.

Quest’anno con i ponti festivi non siamo stati molto fortunati. Il 1° maggio e il 25 dicembre cadranno di domenica. Per fortuna il 25 aprile è caduto di lunedì e anche il 15 agosto sarà di lunedì. Il 2 giugno, festa della Repubblica, cade di giovedì e questo permette di fare un super fine settimana prendendo il venerdì di ferie. Qualcuno potrebbe anche sfruttare questo ponte per anticipare la classica vacanza estiva dal 2 al 12 giugno. Questo periodo dell’anno offre 2 grandi vantaggi, poca gente nelle località di vacanza e prezzi super scontati rispetto ai classici giorni di luglio e agosto.

Con meno di 85 euro a volo ecco 5 fantastiche mete europee da visitare per il ponte del 2 giugno

Chi si limitasse ai 4 giorni tra il 2 e il 5 giugno può prendersi un assaggio di vacanza per visitare alcune città europee. Le offerte in questi giorni permettono di volare in molte belle città del Vecchio Continente con biglietti di volo inferiori a 85 euro. Grazie alla comodità dell’aereo e alla relativa brevità del volo, si può anche decidere di partire il mercoledì pomeriggio e rientrare la domenica sera.

Per esempio chi vuole un assaggio di mare può puntare per un week end lungo a Barcellona. La città ha una meravigliosa spiaggia ma anche moltissime attrazioni culturali, per non parlare della vivace vita notturna. I più fortunati possono visitare questa città con meno di 85 euro a volo, a seconda dell’aeroporto di partenza.

Berlino è un’altra città altrettanto vivace e culturalmente stimolante. La capitale tedesca non ha la spiaggia, ma è una delle città più interessanti da visitare in Europa. I più fortunati potrebbero trovare delle offerte di biglietti a meno di 50 euro partendo da Milano.

Chi ama le città di mare non può perdere l’occasione di una visita a Porto, la terza città più popolosa del Portogallo. Questo centro urbano, a nord di Lisbona, si affaccia sull’Oceano Atlantico e sorge alla foce del fiume Duero. Il quartiere medioevale di Ribeira è una delle sue attrattive. Qui ci si può fermare per gustare il famoso vino porto. Ci sono offerte di voli a partire da 50 euro.

Una meta alternativa fuori dai classici flussi turistici

Chi preferisce rimanere nel bacino del Mediterraneo può optare per una puntata a Malta. L’isola è perfetta per una vacanza di qualche giorno, anche per godersi solamente il mare. Ci sono offerte di voli a partire da 60 euro.

Infine perché non visitare Salonicco. Questa città della Grecia, alla stessa latitudine di Lecce, Taranto o Brindisi, è fuori dalle classiche mete turistiche eppure ha spiagge meravigliose. I più fortunati possono trovare delle offerte con voli a partire da 60 euro.

E chi vuole rimanere in Italia? In Sardegna tra Olbia e Cagliari c’è un borgo di mare meraviglioso, perfetto per chi desidera un assaggio di mare fuori dalle classiche mete turistiche. Il vacanziere qui potrà trovare 40 km di spiagge incontaminate e un mare cristallino. Ma questo luogo è anche un paradiso per chi fa sub, grazie ai suoi fondali ricchi di coralli.

