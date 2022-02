Una volta il sogno di ogni giovane che si affacciava al mondo del lavoro era un posto sicuro. Si aspirava a entrare in banca, in azienda, ad un impiego statale. Oggi i giovani sognano di fare l’influencer. Ma quanto si può veramente guadagnare a fare il comunicatore sui social network e come si può fare successo in questo mondo?

L’enciclopedia Treccani ci dice che l’influencer è un personaggio molto popolare nei social network e che può influire sui comportamenti di chi lo segue.

Come guadagna l’influencer o lo youtuber? Chi guadagna sul web ha due fonti di reddito. La prima è legata alla piattaforma su cui comunica. Il social network paga gli utenti in base al traffico che riescono a sviluppare sulla piattaforma con post, video ecc. Il secondo, invece, riguarda i marchi. Infatti anche le aziende possono pagare un influencer perché promuova online un determinato prodotto.

Ci sono molti modi per guadagnare sul web. Chi volesse tentare la via dello youtuber, troverà utilissima una ricerca fatta da una società di marketing. Questa ha voluto capire quanto traffico occorresse per riuscire a guadagnare uno stipendio medio. Lo studio ha riguardato 44 diversi Paesi. I ricercatori hanno individuato lo stipendio medio annuo per ogni Paese e calcolato il numero di click necessari su YouTube per guadagnare quella cifra.

Per diventare una star del web e guadagnare 20.000 euro come influencer su YouTube occorre questo numero di click all’anno

Per l’Italia hanno individuato come stipendio medio annuo circa 20.700 euro. Quindi, supponiamo che un lavoratore guadagni all’anno quella cifra. Se questa persona volesse fare l’influencer a tempo pieno su YouTube lasciando il lavoro, quanti click dovrebbe fare all’anno? Secondo lo studio dell’agenzia uno youtuber italiano può guadagnare circa 20.000 euro all’anno con poco più di 5 milioni e 900 mila visualizzazioni annuali.

L’aspetto interessante è che cambiando paese il numero dei click cambia, ovviamente perché cambia lo stipendio medio annuale. Per esempio uno youtuber in Danimarca dovrebbe avere almeno il doppio di visualizzazioni rispetto all’italiano, circa 12 milioni. Uno youtuber dovrebbe sviluppare 15,4 milioni di click nella vicina Svizzera e ben 16,6 milioni nel Lichtenstein. Un influencer dell’Armenia avrebbe bisogno solamente di 850.000 visualizzazioni su YouTube perché nel Paese asiatico lo stipendio medio è di meno di 3.000 euro all’anno.

Ma come si fa a diventare uno youtuber di successo? Prima di tutto lo youtuber deve identificare le sue passioni e condividerle. Una passione, un hobby, delle conoscenze esclusive, possono essere contenuti vincenti da condividere con regolarità su di un canale YouTube.

Lo youtuber deve individuare chiaramente a quale nicchia di pubblico si rivolge e creare contenuti divertenti, coinvolgenti oppure utili. A questo proposito l’influencer deve creare uno stretto dialogo con i propri follower. Possibilmente la comunicazione non deve essere ad una sola via, lo youtuber deve cercare il dialogo con chi lo segue. Dialogare con il proprio pubblico è il modo migliore capire cosa possa interessare loro.

