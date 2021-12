Con mascara e ombretto oro anche le over 50 potranno avere occhi di gatto e sguardo magnetico senza palpebre cadenti

Passata la fatidica tappa degli “anta”, tutti noi possiamo andare incontro al rilassamento cutaneo del viso. Questo fenomeno è assolutamente naturale e fisiologico. Si può rallentare questo cedimento grazie alla ginnastica facciale e ad una buona idratazione anche senza ricorrere alla chirurgia estetica. Si tratta comunque di soluzioni che richiedono qualche tempo. Se vogliamo invece apparire seducenti e catalizzare tutte le attenzioni su di noi potremmo optare per un make-up correttivo davvero efficace.

Il primo passo per eseguire un buon trucco correttivo è creare una buona base. La base trucco che realizzano i make-up artist prevede ben cinque passaggi:

crema contorno occhi;

fondotinta;

correttore;

cipria;

primer.

Naturalmente per chi non avesse molto tempo a disposizione, andrà benissimo spalmare la crema, il fondotinta e il correttore. Il primer garantirà una durata maggiore al trucco. Se scegliessimo di utilizzare il primer, ne spalmeremo solo una piccola goccia sulla palpebra superiore, picchiettando delicatamente. A questo punto siamo pronte per il make-up vero e proprio.

Gli ombretti

Nell’angolo dell’occhio interno dovremo applicare con un pennellino per sfumare un ombretto dalle tonalità chiare e luminose. Andranno benissimo i colori come l’oro, l’argento oppure un bianco perlato. Sfumiamo verso l’esterno raggiungendo circa la metà della palpebra mobile. Ora passiamo ad un colore più caldo e scuro come un marrone o un rosa antico. Questo ombretto dovrebbe essere un tono più scuro rispetto al nostro incarnato della zona oculare. Applichiamo questo ombretto sulla palpebra mobile spingendoci poco al di sotto dell’arcata sopraccigliare. Sfumiamo bene con il pennellino. Andiamo poi ad applicare questo tono di ombretto anche sulla palpebra inferiore stando molto vicini alla linea delle ciglia. Questo passaggio ci servirà per dare profondità. Ora riprendiamo l’ombretto color oro o più chiaro che abbiamo utilizzato nell’angolo. Applichiamolo direttamente sotto all’arco del sopracciglio soprattutto la parte più esterna. In questo modo amplieremo lo sguardo.

Eyeliner e mascara

L’eyeliner è fondamentale ma va messo bene per chi ha una palpebra cadente. Se infatti facessimo una minima riga che segue la linea cigliare, questa verrebbe coperta dalla palpebra cadente appunto. Occorre quindi giocare d’astuzia e spostarci nell’angolo esterno per tratteggiare la classica codina del kitteneye. In non il cat eye ma è questa la tecnica facile per applicare l’eyeliner e avere uno sguardo intenso da fare invidia, ne spieghiamo alcuni esempi.

Ultimo passaggio: il mascara, che andrà applicato solo sulle ciglia della palpebra mobile. Sono ottimi i mascara volumizzanti, ricordandoci sempre di curvare le ciglia con il piegaciglia.

Per Capodanno con mascara e ombretto oro anche le over 50 potranno avere occhi di gatto e sguardo magnetico senza palpebre cadenti.