Specialmente quando fuori fa molto caldo, i nostri piedi possono soffrire le pene dell’inferno. La pelle di questa zona del corpo è molto delicata, ed è facile si formino vesciche o, peggio, calli e duroni, che sembra impossibile mandar via. Questi inestetismi possono essere molto dolorosi e rovinarci addirittura la giornata. Per questo è bene sapere come prevenirli e curarli. Un rimedio della nonna davvero efficace dice che con limone e camomilla abbiamo piedi sempre perfetti senza più calli e duroni. Vediamo insieme come funziona.

Perché vengono i calli e come rimediare

Il callo è un lembo di pelle che si indurisce a causa di vari fattori. Il più probabile è l’uso di scarpe non adatte al nostro piede, che siano troppo strette o troppo larghe. È possibile, però, che calli e duroni siano anche l’effetto di una cattiva idratazione dell’organismo o, in casi più rari, il riflesso di patologie e disturbi circolatori.

Tralasciando questi casi estremi, il problema dei calli può essere risolto con un po’ di accortezza e qualche rimedio casalingo. Un consiglio sempre valido è quello di passare 5 o 10 minuti a massaggiare i nostri piedi prima di andare a dormire. Utilissimi sono anche i pediluvi, da fare con acqua calda e bicarbonato, per circa 15 minuti. Lo scopo è quello di ammorbidire la pelle dura, per poi eliminarla strofinando con una lametta. Alcuni consigliano anche di applicare sul callo uno spicchio d’aglio per una notte intera: aiuterà ad asportarlo senza difficoltà.

Ma i due rimedi casalinghi più efficaci hanno a che fare con limone e camomilla.

Con limone e camomilla abbiamo piedi sempre perfetti senza più calli e duroni

In pochi sanno che il limone elimina i calli, mentre la camomilla li previene. Se sentiamo che la pelle si sta indurendo e si sta formando un inspessimento, sul punto in questione applichiamo con un cerotto una fettina di limone. Teniamola per qualche notte, aiuterà la pelle ad ammorbidirsi. Se invece vogliamo semplicemente prevenire la formazione dei calli, prepariamo un impacco con acqua e camomilla e applichiamolo sui piedi. Ripetiamo l’operazione ogni volta che possiamo per avere una pelle morbida come quella dei bambini.

