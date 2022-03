La pandemia è sempre meno preoccupante e in moltissimi stanno pianificando nuovi viaggi. Durante questi due anni la maggior parte di noi è rimasta a casa propria o nei dintorni della propria città. Ora, però, le cose stanno cambiando e moltissimi stanno iniziando a pianificare nuovi viaggi.

In tanti temono di allontanarsi troppo dall’Europa e per questo le destinazioni vicino all’Italia stanno andando per la maggiore. Capitali europee come Budapest e Praga sono nella top list, ma non solo. Oggi vogliamo parlare di un piccolo Paese a un’ora e mezza di volo dall’Italia che fa innamorare milioni di turisti ogni anno. Infatti, gli appassionati di Guerre Stellari impazziscono per questa spettacolare località.

Un’isola unica al Mondo

Il luogo di cui parliamo oggi si trova nell’Isola di Smeraldo, altro nome con cui è nota l’Irlanda. Questo Paese europeo è celebre per le sue scogliere a picco sul mare, i suoi prati verde brillante e i paesaggi unici al mondo.

Ricca di una cultura millenaria, quest’isola offre anche siti archeologici antichissimi, cibo delizioso e birre leggendarie. Chi visita l’Irlanda per la prima volta è probabile che vada nella capitale Dublino, alle scogliere di Moher e in una fabbrica di birra.

Questo piccolo Paese europeo ha moltissimo altro da offrire, come castelli incantati, abazie in rovina e isolette spazzate dal vento. Oggi vogliamo proprio parlare di una di queste isole atlantiche, tanto irraggiungibili quanto affascinanti.

Parleremo infatti dell’isola di Skellig Michael, diventata famosa dopo che è apparsa nel film Star Wars Il risveglio della forza. Negli ultimi due film della serie, infatti, è proprio la località in cui Luke Skywalker ha trovato rifugio nella sua vecchiaia.

Gli appassionati di Guerre Stellari impazziscono per questa spettacolare località a due passi dall’Italia

Skellig Michael è un’isola disabitata a poche ore dalla costa irlandese e raggiungibile con navi private. Esistono molti tour che nei mesi estivi offrono l’accesso a questa isola così misteriosa e sempre più turisti ne sono attratti.

In loco si possono visitare le casette a forma di favo interamente realizzate in pietra. Queste costruzioni, dall’aspetto quasi lunare, erano parte di un monastero precristiano costruito addirittura nel VI secolo.

Se siamo attratti da questo luogo incredibile dobbiamo affrettarci, perché occorre prenotare con largo anticipo. Sempre più visitatori da tutto il Mondo, ogni anno, scelgono di visitare questo misterioso sito dal fascino indiscusso.

