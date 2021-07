Aumentano le offerte per un nuovo tipo di vacanza slow, ideale per chi cerca isolamento e relax. Perfetta per affrontare una convalescenza a lento recupero. Dopo il lancio del bla bla sail, il passaggio in barca a pagamento (ecco qui un approfondimento in proposito) , è ora di affittare la casa galleggiante a lenta navigazione su lagune, canali e fiumi.

È un’esperienza divertente sia in famiglia che in coppia. E si possono portare con noi gli animali domestici. Ecco come ammirare il paesaggio da un punto di vista diverso: con la nuova vacanza in houseboat scopriamo l’Italia meravigliosa dall’acqua.

Il boutique hotel galleggiante

Per chi non se la sente di condurre un’imbarcazione, ci sono boutique hotel galleggianti con un numero limitato di passeggeri a bordo. Queste formule sono solitamente abbinate a un ricco ventaglio di escursioni.

I tour operator specializzati in houseboat propongono l’Italia a turisti stranieri. Dunque, si tratta di un’ottima occasione per scoprire il mondo dall’acqua e fare nuove amicizie. Il menù delle esperienze è molto vario, si va dal corso di pittura in atelier al tour enogastronomico con degustazioni di vini.

Oh, mio capitano

Per guidare un’houseboat non serva la patente nautica o un’esperienza pregressa. Quando si affitta la casa galleggiante si ricevono tutte le istruzioni e il tutor ci accompagna per un tratto per assicurarsi che abbiamo capito cosa fare.

In Francia ci sono flotte di case mobili, la più imponente propone 900 imbarcazioni con cucina, bagni, camere e soggiorno. Gli equipaggi possono comprendere da 2 a 12 persone.

In Europa si naviga nella Laguna di Venezia, sulla Riviera del Brenta. In Francia il turismo fluviale è molto diffuso in Camargue, dove si attraversano oasi popolate da fenicotteri rosa e cavalli selvaggi. Ma esistono vari itinerari in Olanda, Inghilterra, Irlanda, Belgio, Germania e Balcani lungo tutto il Danubio.

In Italia si affittano case galleggianti in Friuli partendo da Precenicco. Ma ce ne sono anche in Veneto a Lignano Sabbiadoro, a Marina Azzurra, a Misano Adriatico con terrazza, piscina privata, spiaggia o idromassaggio.

Altre soluzioni interessanti si trovano in Abruzzo, a Giulianova. In Sardegna si trovano in provincia di Cagliari, a Marina di Sant’Elmo.