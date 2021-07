Sappiamo bene che in estate la voglia di succhi freschi aumenta, sia perché così soffriamo meno il caldo ma anche perché alcuni ci danno energia.

I succhi freschi di frutta e verdura sono un ottimo alleato per ricaricare il corpo con le vitamine e i giusti sali minerali. Alcuni risultano purificanti e disintossicanti, ma anche dimagranti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

La combinazione di frutta unita alle verdure permette di sostituire lo spuntino e di consumare delle bevande sane che favoriscono la perdita di peso. Questo perché oltre a purificare il corpo aumentano anche il senso di sazietà.

Un succo a base di frutta e verdura che aiuta a rimanere in forma

Per rimanere in forma sappiamo bene che bisogna avere una dieta equilibrata, fare attività fisica e prendersi cura del proprio corpo.

Per cura del corpo si intende non eccedere con il consumo di cibi spazzatura, alcool e fumo e non avere una vita sedentaria.

Consumare i succhi freschi fatti in casa ci permette di prenderci cura del nostro organismo. Questi idratano il nostro corpo, rendono la pelle più bella e forniscono il giusto quantitativo di vitamine e sali minerali necessari per stare bene.

Il succo consigliato che tiene a bada l’appetito e favorisce la perdita di peso è a base di mela verde, ananas, carote e zenzero. Questo succo è gustoso, ricco di vitamine e di sostanze antiossidanti.

Gli ingredienti esatti sono:

a) 1 mela;

b) mezzo ananas;

c) 2 carote grandi;

d) 1 o 2 pezzetti di zenzero fresco.

Ricordiamo sempre di lavare bene la frutta e la verdura e di togliere via la buccia. Tagliamoli a pezzetti e inseriamoli nell’estrattore. Per chi non ne possiede uno può utilizzare il frullatore.

Per facilitare la preparazione del succo possiamo aggiungere dell’acqua.

È utile sapere che ogni succo può essere fatto secondo i propri gusti, scegliamo la frutta e la verdura che più ci piacciono.

Ecco come preparare un succo a base di frutta e verdura che aiuta a rimanere in forma.