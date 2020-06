BLA BLA SAIL , il boom delle vacanze Boat Sharing. La post pandemia porta molti a eliminare il soggiorno in albergo e la giornata al mare in spiagge attrezzate, come pure la prenotazione di posti in treno. Ci si ingegna per coniugare il meritato riposo con la fuga dal contagio, sempre in agguato anche nella Fase 3.

Per le vacanze 2020 c’è la corsa al boat sharing, nuova frontiera della condivisione spazi per piccoli gruppi di familiari o amici, che vogliono stare insieme in sicurezza, all’aria aperta e risparmiando. Funziona in modo semplice, come Uber e BlaBlaCar per le auto, Airbnb per le stanze, GoGoBus per i pullman. Si può contattare direttamente un armatore dal proprio computer e prenotare un viaggio o un weend a un costo contenuto e tutto compreso.

Le piattaforme per salpare

Nel resto del mondo queste piattaforme ci sono già da tempo, si chiamano Boatbound, GetMyBoat, Barqo, Sharemysea. Ognuno propone centinaia di offerte di sail sharing, ovunque una diversa filosofia, un pacchetto (dall’escursione di un giorno alla minicrociera). Alcune piattaforme fanno semplicemente da intermediario, altre da vero e proprio agente nautico. Su Sailsquare ci si può proporre come skipper esperti. Ma si può anche lanciare l’idea di una crociera più impegnativa ad altri aspiranti viaggiatori (es. in Norvegia) e cercare i compagni di viaggio prima di prenotare una piccola nave.

Bla bla sail, il boom delle vacanze boat sharing

In Italia uno dei siti più completi, dove trovare escursioni per gruppi, ma anche tante occasioni di noleggio e acquisto di barche, yacht, gommoni e posti barca non solo al mare ma anche sui laghi più belli come quello di Como, è topboats.com. Ci sono bellissimi yacht, usciti da cantieri blasonati, che ospitano anche oltre 12 persone. Si possono affittare in gruppo a costi davvero contenuti, anche per un solo giorno. Il gruppo blablasail che ha oltre 13 mila membri sulla pagina Facebook. Inoltre è ideale per chi non è mai salito su una barca privata e vorrebbe conoscere ogni dettaglio prima della partenza, incluse le foto degli ambienti. Tutti i costi, su tutti i siti, sono ben evidenziati.

Per gli amanti della barca a vela

Per la barca a vela, Sipper Horca Myseria propone a famiglie anche con minori o a gruppi fino a 6 persone, il noleggio dell’imbarcazione. Nel pacchetto anche l’uso esclusivo (e anche un po di corso, per i principianti) nel Mediterraneo. Oppure per un giro dell’Arcipelago Toscano con partenza ogni sabato da Salivoli, nei pressi di Piombino.