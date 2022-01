Il cashmere è una fibra tessile pregiata che si ottiene dal pelo della Capra Hircus, una capra domestica allevata nei territori del Kashmir.

La caratteristica principale dei capi di questo materiale è la morbidezza. Le sciarpe, i maglioni e i cappelli sono confortevoli e comodi, molto differenti rispetto ai capi fatti con altri materiali sia naturali che sintetici. Il cashmere è delicato, traspirante e ipoallergenico. È sempre consigliato non usare lo stesso maglione o la stessa sciarpa per più giorni consecutivi perché il tessuto potrebbe sfibrarsi. Il lavaggio deve essere accurato, fatto con acqua tiepida e pochissimo detersivo.

3 siti per acquistare sciarpe, maglioni e cappelli di cashmere caldi e originali con i saldi come se fossimo all’outlet

È possibile trovare on line alcuni siti che vendono in saldo maglieria in cashmere al 100% per avere un capo d’abbigliamento di grande qualità e risparmiare.

Il sito di Falconeri per esempio propone dolcevita, golfini e maglie con lo scollo a V per donna a prezzi davvero interessanti. I dolcevita sono in Cashmere Ultralight con collo a costina e sono scontati del 25%. Il sito propone anche degli abbinamenti indicando altri capi scontati del 50%.

I golfini sempre in Cashmere Ultralight hanno maniche lunghe e vestibilità ridotta per cui è consigliato l’acquisto di una taglia più grande.

Le maglie con lo scollo a V sono in puro cashmere e hanno delle lavorazioni che li rendono esclusivi.

Il sito Duemme Maglieria propone sciarpe Kefia unisex 100% cashmere con lo sconto del 50% con produzione artigianale, Made in Italy.

Le sciarpe unisex in cashmere extrafine sono scontate del 40% e hanno una maglia rasata di produzione artigianale, Made in Italy.

I berretti unisex sono a coste e si possono acquistare con uno sconto del 10%.

Sul sito Cashmere Island possiamo trovare scontati maglioni a collo alto per donne e uomini o poncho per donna con vestibilità morbida 100% cashmere senza cuciture.

La scelta è di grande varietà, le occasioni sono tantissime e in questi 3 siti che hanno una buona fruibilità le informazioni sono chiare e approfondite.

L’impatto ambientale

I 3 siti per acquistare sciarpe, maglioni e cappelli di cashmere caldi e originali con i saldi come se fossimo all’outlet hanno in vetrina prodotti di grande pregio. Il cashmere vergine è considerato un bene di lusso ma ha un impatto ambientale cento volte più alto rispetto alla lana. La richiesta continua è sempre in aumento. Per questo motivo la produzione di cashmere rigenerato ottenuto dagli scarti della lavorazione principale può fare la differenza.

Si tratta di applicare le regole della moda circolare che è stata ideata per continuare a utilizzare questi preziosi tessuti senza distruggere l’ambiente in cui viviamo.