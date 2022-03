Sono tante le misure predisposte dal legislatore per facilitare lo svolgimento delle attività quotidiane ai soggetti con disabilità e per sostenere anche i loro familiari. Si pensi ad esempio alla possibilità di ottenere i permessi dal lavoro per assistere un proprio familiare in condizioni di disabilità. Tra le numerose agevolazioni vi sono anche l’IVA ridotta al 4% per l’acquisto di auto per trasporto disabili e l’esenzione dal bollo. Ma oltre a queste agevolazioni di carattere economico, ci sono anche agevolazioni con lo scopo di facilitare, rendendola più agevole, la circolazione per i disabili.

Tra queste assume un ruolo fondamentale il contrassegno disabili. Si tratta di uno strumento di grande utilità per migliorare la circolazione e la sosta delle persone disabili che vogliono muoversi con l’auto. Esso, pertanto, viene rilasciato dai Comuni alle persone invalide con capacità di deambulazione ridotta, è strettamente personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo. Se viene utilizzato impropriamente, ad esempio affisso in copia, scaduto o da terzi, scattano sanzioni salate, inasprite ancora di più dall’attuale Codice della Strada.

Agevolazioni dal Comune ai titolari di Legge 104 che avranno gratuitamente questa concessione con una semplice domanda

Oltre al contrassegno disabili, in tema di circolazione, può ottenersi un’altra importante agevolazione. Infatti, oltre all’obbligo per gli enti proprietari della strada di allestire tutte le strutture e le segnaletiche per agevolare la mobilità, è prevista un’altra opportunità. In pochi sanno che si possono ottenere agevolazioni dal Comune per i titolari di Legge 104. Infatti si può richiedere al proprio Comune di residenza un posto riservato nei pressi della propria abitazione. In particolare, quando ricorrono condizioni di disabilità, su richiesta dell’interessato, il Comune di residenza può assegnare a titolo gratuito un parcheggio riservato personalizzato.

Questo sarà individuato mediante apposita segnaletica riportante gli estremi del contrassegno invalidi del disabile. Questa richiesta potrà effettuarsi a prescindere che il disabile abbia o meno la patente. Ciò che rileva è che l’auto sia utilizzata prevalentemente per le esigenze di quest’ultimo.

Per ottenere il rilascio è necessario che l’abitazione dell’interessato si trovi nelle zone ad alta densità di traffico. Inoltre si richiede che né il disabile né un suo familiare convivente dispongano di box o posto auto.

L’istanza dovrà essere presentata presso il comando di Polizia Municipale corredata di tutta la documentazione attestante il suo stato di disabilità.

Approfondimento

Con la Legge 104 l’Agenzia delle Entrate riconosce questa detrazione senza franchigia per l’acquisto di piani a induzione e cucine