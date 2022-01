Gennaio è un mese in cui fare veri affari nell’acquisto d’abbigliamento, calzature e accessori. Le particolari scontistiche proposte dai vari Brand e negozi di vestiti consentono di aggiudicarsi un capo di moda senza spendere un occhio della testa.

Allora, con i saldi scommettiamo su questi 5 stivali alti al ginocchio o bassi per vestire giovanili anche a 60 anni o meno. Si tratta di alcuni tra i modelli più in voga del periodo, da abbinare in outfit altrettanto strabilianti.

Tutti hanno particolari che rendono praticamente impossibile passare inosservate. Per occasioni di lavoro, di svago o per serate fuori all’insegna del divertimento, ecco subito quali modelli scegliere.

Il modello perfetto anche con un completo da lavoro

Le donne abituate a indossare il completo di giacca e pantalone, dal taglio maschile, devono investire sullo stivaletto in gomma naturale con inserto in neoprene. Si tratta di un modello alto alla caviglia e dal design semplice e pulito. Questo è perfetto da usare tono su tono con il pantalone da completo a vita alta e con pinces.

La scarpa ideale per le donne che vogliono sembrare più alte

Le donne più basse che vivono la loro altezza con disagio possono pensare allo stivale in montone e risvolto in peluche. La vera particolarità di modelli come questo è la zeppa nascosta all’interno dello stivale e non visibile dall’esterno.

Questo aiuta a guadagnare qualche centimetro di altezza. Il colore marrone castagna e il tessuto morbido e caldo lo rendono un modello apprezzatissimo e perfetto con gli abiti in maglia.

Per uno stile più etnico e colorato

Chi non ha paura di osare troverà lo stivale giusto nel modello scamosciato con frange e intagli, alto al polpaccio o al ginocchio. Questo modello conferisce subito uno stile sbarazzino alla donna che lo indossa ed è magnifico con abiti etnici in colorazioni calde e con gioielli vistosi.

Gli ultimi 2 modelli sono lo stivale con tacco a stiletto e maxi-fiocco e i boots stringati con tacco a carrarmato, alti al polpaccio.

Il primo modello è in pelle e presenta un grandissimo fiocco che lo rende adatto alle grandi sere e meraviglioso con un cappotto in panno. Il secondo stivale, invece, ha i lacci ed è stringato, grintoso e militare. In questo caso è meraviglioso il contrasto con abiti romantici a balze.

