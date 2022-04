Noi italiani cerchiamo sempre di associare la buona cucina al costo ragionevole. In realtà, siamo molto fortunati perché sui nostri territori troviamo dei prodotti di eccellenza a prezzi ragionevoli. Inoltre, la nostra grande passione gastronomica unica alla tradizione, tramandata da generazione a generazione, ci consente di creare dei piatti davvero buoni spendendo poco e risparmiando.

Ci aiutano molto anche le promozioni dei supermercati e dei discount a farlo ed è davvero un’ottima cosa conoscerle. Infatti, ecco gli sconti e le offerte di questi supermercati e discount per questa settimana.

Il volantino della LIDL e dell’Eurospin

Chi ama la carne può davvero sentirsi molto felice. Infatti, questa settimana alla Lidl ci sono tantissime carni in offerta.

Partiamo dalle braciole di maiale a 2,99 per la confezione da 700 grammi. Troviamo anche gli hamburger di suino a 1.19 euro per confezione di 100 grammi. Chi invece preferisce il pollo sarà soddisfatto perché troverà gli spiedini a 3.79 euro per la confezione da 500 grammi. Anche per gli amanti del pesce ci sono ottime soprese: i filetti di salmone sono in offerta a 14.99 euro al chilo mentre i burger di salmone panati a 2.49 euro al chilo.

Restando sempre sulla carne ma cambiando discount troviamo le offerte dell’Eurospin. La salsiccia di suino o le salamelle sono scontate a 6.29 euro al chilo, mentre i wurstel servelade a 4,99 euro per la confezione da un chilo. Dato che siamo in un periodo di grigliate, possiamo anche trovare la carbonella in offerta a 2.99 euro per la confezione da 5 chili.

Gli sconti e le offerte di questi supermercati e discount degli ultimi giorni sono molto convenienti

Infine, anche MD propone delle offerte davvero interessanti. Troviamo anche qua i wurstel in offerta, ma questa volta della marca Senfter. La confezione da 730 grammi viene infatti 3.99 euro.

Anche il pane per gli hamburger è in offerta. Infatti, la confezione da 4 megaburger della Compagnia de’ panettieri costano 0.69 euro. Inoltre, sei fettine di cheddar costano 0.59 euro e il ketchup di Cucina e sapori 0.90 euro.

Infine, il Penny Market propone un volantino in cui i salumi hanno delle offerte davvero interessanti. Lo strolghino con il tagliere è a 3.99 euro, 100 grammi di salsiccia di cinghiale costano 1.99 euro. Infine, 120 grammi di fesa di tacchino sono scontati a 1.99 euro.

