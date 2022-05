Il cerume dell’orecchio a cui tutti pensiamo con un certo disgusto è in realtà una secrezione di autodifesa. Il cerume è prodotto dalla ghiandola apocrina e serve a proteggere l’interno dell’orecchio da agenti estranei e persino patogeni. Solitamente non dovremmo riscontrare cerume in eccesso ma in alcuni casi può accadere diminuendo anche sensibilmente l’udito. In alcuni casi si può riscontrare anche un cattivo odore del cerume. Questi sintomi possono nascondere una patologia detta colesteatoma.

Con cerume dell’orecchio che puzza e udito meno sensibile potremmo incorrere in questa patologia da non sottovalutare

Si tratta di una cisti che si sviluppa solitamente al livello dell’orecchio medio. Tale cisti è formata da pelle desquamata ma ha una tendenza ad espandersi. Può infatti, arrivare ad intaccare orecchio medio, interno fino alle meningi.

Oltre al cerume maleodorante possiamo incorrere in altre problematiche come vertigini e male all’orecchio (otalgia). Si potrebbe riscontrare anche una sensazione di pressione all’orecchio. Esistono due tipi di colesteatoma, uno congenito e uno acquisito. Nel primo caso la cisti si trova dietro al timpano auricolare ma non produce sintomi se non una difficoltà a sentire bene. Dopo una visita specialistica si può scoprire facilmente che la causa dell’ipoacusia è il colesteatoma. Nel caso invece sia acquisito il colesteatoma può esser conseguenza da un’otite cronica dove della pelle secca viene “accumulata” dietro la timpanica. Il pericoloso più grande che si corre con il colesteatoma è l’erosione delle strutture ossee circostanti. Infatti dopo un’attenta visita dall’otorinolaringoiatra ed un’ispezione endoscopica dell’orecchio, potrebbe essere prescritta una tomografia o una risonanza magnetica. Sia la tomografia computerizzata che la risonanza magnetica non sono esami di tipo invasivo ma si tratta di diagnostica per immagini.

Come si cura il colesteatoma?

Per il colesteatoma si interviene per via chirurgica. Nel caso di colesteatoma acquisito si possono però adottare delle buone pratiche per evitare le otiti. La pelle del condotto uditivo è molto sensibile a differenza di altre parti di epidermide. Occorre infatti prestare attenzione a come si pulisce l’orecchio. Metodi troppo aggressivi come i cotton fioc possono infatti stimolare la ghiandola apocrina a produrre maggior cerume. Per questo motivo quando si avverte un eccesso di cerume oppure dolore all’orecchio è consigliabile recarsi dal medico curante. Il medico saprà valutare se sia il caso di approfondire le cause dei sintomi con una visita specialistica oppure prescrivere una terapia antibiotica.

Se quindi ci accorgiamo di avere cerume dell’orecchio che puzza e udito meno sensibile, meglio non trascurare questi sintomi.

