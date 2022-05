Il cellulare è oggi uno degli oggetti più utilizzati e senza il quale sarebbe difficile passare anche poche ore. Un oggetto divenuto inseparabile che ci accompagna in tutte le 24 ore della nostra giornata.

Tuttavia, che sia Android o meno, tutti questi moderni aggeggi presentano un piccolo problema: la batteria.

La batteria dei moderni cellulari infatti tende a scaricarsi velocemente, soprattutto con il passare del tempo.

Ad influire sullo stato della batteria ci sarebbero 2 motivazioni molto comuni. Il primo motivo riguarda lo schermo. La batteria si scarica e surriscalda velocemente sia quando la luminosità è troppo alta che quando lo schermo rimane sempre accesso. Anche mentre non si sta utilizzando lo smartphone in maniera diretta.

La seconda motivazione riguarda alcune tipologie di applicazioni che continuerebbero a funzionare anche in background.

Per evitare che il cellulare si surriscaldi troppo e che la batteria si scarichi velocemente ecco 3 trucchetti geniali che la faranno durare più a lungo

Il primo trucchetto per evitare che il telefono si surriscaldi eccessivamente e si scarichi con altrettanta facilità riguarda la luminosità. Infatti, per ovviare a questo problema il consiglio è quello di lasciare attivo il sensore della luminosità. Che sarà in grado di regolare il grado di luminosità a seconda dell’uso che si fa del cellulare. Dunque meglio attivare l’impostazione luminosità automatica.

Un altro consiglio è quello di impostare le limitazioni per il background automatico delle applicazioni. Questo comando impedirà a determinate applicazioni di consumare la batteria anche quando non sono in uso. Limitare le app che non utilizziamo spesso ci permetterà di ottimizzare i livelli di batteria.

Il terzo trucchetto è quello di impostare la batteria sulla modalità risparmio energetico. Mantenere questa funzionalità sempre attiva permetterà di evitare sprechi inutili. In questo modo anche il processore verrà utilizzato a potenza ridotta.

Dunque per evitare che il cellulare si surriscaldi troppo e che la batteria si scarichi velocemente ecco i 3 trucchetti geniali da seguire.

Un furbo trucchetto

Nel caso in cui invece lo stato della batteria sia già compromesso, per ovviare al problema potremmo comprare le cover con batteria incorporata. Vale a dire custodie che nel loro spessore includano una batteria ulteriore e che possano aiutare ad allungare la durata della batteria stessa.

