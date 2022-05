Non solo esche e acqua per allagare le tane ma questa preziosissima pianta che eliminerebbe le talpe dal giardino velocemente e per sempre

Saranno anche simpatiche, con quei loro musetti caratteristici, ma le talpe sono dei veri e propri disastri per i nostri giardini. Adesso poi che ci siamo rimessi con tanta cura e tanta passione a curare orto e giardino. Trovarsi le montagnette di terra e le buche in prossimità delle nostre colture e coltivazioni, non è il massimo della vita. Così come ci fa arrabbiare vedere il prato all’inglese, diventare invece quasi un campo di golf. Sono davvero tanti i rimedi a disposizione per allontanare le talpe dal nostro giardino. Cercando ovviamente di limitarci a tutti quei sistemi leciti e legali che non creino problemi né a noi né alle talpe. Ultimamente andava molto di moda il cosiddetto candelotto a ultrasuoni. Uno strumento dotato di batterie, che infilato nelle buche scavate dalle talpe, è in grado di emettere dei fischi particolarmente sgraditi agli animaletti. Oggi, ci occuperemo però di una pianta che sta avendo un notevole successo in questo campo.

Un nome complicato ma un risultato apprezzabile

Non solo esche e acqua per allagare le tane delle talpe, ma anche questa pianta antichissima che già i Greci conoscevano e usavano per uso domestico. Si chiama “Euforbia catapuzia” ed è la pianta che sta raccogliendo successo tra coloro che vogliono sbarazzarsi delle talpe. Sta diventando talmente famosa e comune che è possibile acquistarla anche su Internet sia in semi che già pronta da interrare. Solitamente la talpa, nonostante i tanti buchi che ci fanno pensare alla colonia, è un animale solitario. Ma attenzione che proprio con l’arrivo del primo caldo, il maschio comincia a cercare le femmine, scavando gallerie un po’ dappertutto. Ecco, allora che questa pianta secerne un liquido particolarmente irritante e fastidioso per loro. Specifichiamo però subito che non sarebbe opportuno avere bambini piccoli vicino a queste piante. Un eventuale contatto con gli occhi e la bocca potrebbe infatti creare dei fastidi e delle irritazioni.

Non solo esche e acqua per allagare le tane ma questa preziosissima pianta che eliminerebbe le talpe dal giardino velocemente e per sempre

Oltre a piantarla, e quindi godere della sua attività quotidiana, potremmo spezzare qualche suo rametto, introducendone il liquido nelle gallerie. Oppure, prendere delle foglie, bollirle in acqua calda e versare sempre all’interno dei cunicoli.

