Con 29 o 49 euro Trenitalia permette di viaggiare illimitatamente in tutta Italia per 3 o 5 giorni nella primavera estate 2022

Con l’arrivo della primavera e dell’estate, si vedono sempre più giornate lunghe e soleggiate. Sembra davvero il momento perfetto per mettersi in viaggio e scappare in qualche luogo meraviglioso dell’Italia. Le gite fuori porta, però, soprattutto quando abbiamo magari un weekend lungo da sfruttare, possono non essere molto economiche. In particolare quando vogliamo sfruttare i giorni che abbiamo per vedere diversi luoghi e diverse città e, dunque, muoverci spesso.

Infatti, di questi tempi spostarsi con l’automobile non è la soluzione più economica. E, allora, basta farsi furbi e cercare qualche ottima promozione del periodo. Con 29 o 49 euro Trenitalia permette di viaggiare illimitatamente in tutta Italia, con le sue nuove Promo. Si sta parlando di ITALIA IN TOUR 3 e ITALIA IN TOUR 5. Promozioni queste valide per viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi per tutta Italia.

Le promozioni

L’utente decide il giorno di inizio del viaggio e da lì partono i 3 o 5 giorni della promozione. È possibile, in questi giorni, accedere illimitatamente ai treni e alle corse di Trenitalia. In particolare, in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani, compreso il Leonardo express, di Trenitalia e Trenitalia Tper. Questo indipendentemente da dove si parte e da dove si vuole arrivare. Le tariffe esatte dell’offerta consistono in 29 euro per gli adulti e 15 euro per i ragazzi tra i 4 e 12 anni per ITALIA IN TOUR 3. Mentre 49 euro per gli adulti e 25 euro per i ragazzi, sempre tra i 4 e i 12 anni, per ITALIA IN TOUR 5.

È possibile acquistare i biglietti promozionali dalle biglietterie e dai self-service di Trenitalia oppure in agenzia di viaggio. Però è più comodo utilizzare la modalità telematica. È sufficiente andare sul sito di Trenitalia e dall’homepage cliccare su Altro/Miglior prezzo. Poi Promo/Servizi Regionali, selezionando la promozione desiderata dal menu a tendina. Poi va scelto il giorno di inizio dei 3 o 5 giorni di viaggi illimitati. Infine, va inserito il numero di biglietti da acquistare.

Con 29 o 49 euro Trenitalia permette di viaggiare illimitatamente in tutta Italia per 3 o 5 giorni nella primavera estate 2022

Trenitalia ricorda che il biglietto acquistato con la promozione è nominativo e non è cedibile. Non è cambiabile, rimborsabile e non si può effettuare l’upgrade di classe. Non è nemmeno necessario scegliere origine e destinazione del viaggio perché appunto le corse sono illimitate. Altre limitazioni e avvertenze le troviamo nella pagina dedicata alla Promo di Trenitalia.

