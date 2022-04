La carbonara è uno dei grandi classici della cucina italiana ed in particolare della tradizione romana.

Non a caso sembra che la carbonara sia nata in uno dei vicoli della Capitale nel lontano 1944. Quando i soldati americani con le loro provviste incontrarono la fantasia di un cuoco che offrì loro un piatto semplice a base di uova e bacon impreziosito con della polvere di pecorino. Una ricetta divenuta poi Mondiale per la sua bontà, un piatto replicato in ogni angolo di Mondo, ma da consumare almeno una volta nella sua terra d’origine.

Altro che la classica carbonara romana con guanciale croccante ma una ricetta davvero cremosa con 1 in ingrediente segreto che lascerà a bocca aperta

Quella che vogliamo proporre oggi non è però la classica carbonara amata da grandi e piccini, caratterizzata dalla bontà del guanciale croccante. Ma una carbonara insolita che vede come protagonista il pesce. L’unione dei sapori di terra come le uova e di quelli di mare come il pesce spada e il salmone affumicato rende questo piatto una prelibatezza unica. Un mix di sapori che prima di provarla a qualcuno farà storcere il naso ma che si ricrederà subito dopo aver assaggiato il primo boccone.

Carbonara di pesce

Ingredienti per 2 persone:

200 grammi di maccheroni;

100 grammi di salmone affumicato;

200 grammi di pesce spada;

3 tuorli d’uovo;

50 grammi di pecorino romano;

Pepe nero e sale q.b.

Procedimento:

Tagliare il trancio di pesce spada a cubetti e ridurre in piccole parti il salmone. In una padella antiaderente rivestita con un filo d’olio Evo cuocere il pesce spada e il salmone affumicato. Dopo 4 o 5 minuti spegnere il fuoco. Intanto mettere sul fuoco una casseruola con dell’acqua per la cottura della pasta. A bollitura aggiungere il sale e versare la pasta, avendo cura di scolarla qualche minuto prima della fine della cottura.

Intanto in una ciotolina sbattere energicamente i 3 tuorli con il pecorino e il pepe.

Appena la pasta è pronta la scoliamo nel sugo di pesce e fuori dal fuoco aggiungiamo i tuorli con il pecorino e mescoliamo bene. Addizionare qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta per ottenere un sughetto cremoso. Mescolare bene ed impiattare, avendo cura di aggiungere tutto il sughetto di pesce completando il tutto con una spolverata di pepe.

Dunque altro che la classica carbonara romana con guanciale croccante è questa la ricetta davvero inaspettata che lascerà anche l’ospite più difficile a bocca aperta.

