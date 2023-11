Sbiancare le sneakers con 2,9 € grazie ad un prodotto biodegradabile poco conosciuto disponibile anche in Italia

Le nostre amate scarpe sneakers sono ridotte maluccio dopo le ultime pioggia? Forse non sai che esiste uno smacchiatore potentissimo biodegradabile che costa dalle 2,49 alle 2,90 €. Ecco come e cosa fare per sbiancare le sneakers.

Pioggia, fango, erba, queste giornate sono davvero pessime anche per le nostre scarpe. Le sneakers sono scarpe confortevoli per tutte le stagioni ma se sono bianche sono anche molto sporchevoli. Nei negozi di prodotti ecologici, nelle drogheria oppure online si può trovare un prodotto miracoloso, naturale ed economico. Nei Paesi Bassi si usa dal 1800 ed ora è molto utilizzato anche in Francia e nel resto d’Europa. Attenzione però è naturale ed ecologico ma non vegano. Scopriamo di cosa si tratta.

Sbiancare le sneakers con 2,9 € grazie ad un prodotto biodegradabile: ecco il sapone al fiele di Bue

Una tiktoker ha provato ad inumidire con uno spruzzino le sneakers e poi con una spugna morbida, non abrasiva, ha strofinato le macchie sulle scarpe con il sapone al fiele di bovino. Una volta asciutte saranno pulite e bianche come appena acquistate. Questo sapone è efficace anche sui tessuti contro le macchie più ostinate ma spieghiamo la strana denominazione di questo prodotto.

Cos’è esattamente il sapone al fiele di bovino?

Sembra davvero disgustoso un sapone che ha come ingrediente principale la bile del bovino, in realtà è un prodotto biodegradabile e può essere utilizzato per moltissime applicazioni. Dopo che è stato estratto, questo liquido secreto dal bovino viene raffinato e infine addizionato con oli naturali che lo rendono gradevole anche da un punto di vista olfattivo. La bile del bue e composta da una parte acida ed una lipoide ossia legata ai grassi. Mentre la parte acida scioglie i grassi, quella lipoide scioglie i pigmenti colorati della macchia. Venne inventato nel lontano 1767 da un chimico francese e era un prodotto adorato dalle nostre nonne. Presenta diversi vantaggi: è adatto ai tessuti più delicati, non stinge i tessuti per cui si può usare sui capi colorati a differenza della candeggina. Inoltre non provocherebbe allergie ma in questo caso consigliamo di fare dei piccoli test.

Contro quali macchie è efficace e come si usa

Il sapone al fiele di bue è indicato anche per i tessuti elencati ed è efficace anche contro le macchie di erba, di grasso, di sangue oppure di vino. Lascia pienamente soddisfatti anche per smacchiare la ruggine, la vernice ed eliminare gli odiosi aloni gialli di sudore. Basta inumidire il capo da pretrattare e strofinare direttamente il sapone sulla macchia. Si lascia agire per almeno un quarto d’ora, procedere poi con il consueto lavaggio consigliato sull’etichetta, a mano od in lavatrice. Questo sapone naturale è perfetto anche per sbiancare le fughe fra le piastrelle. Si può utilizzare sulle piastrelle applicandolo con una spugna, si lascia agire per 10 minuti e poi si risciacqua. È, infine un portento anche per eliminare gli schizzi creativi dei bambini sui muri. Basta strofinare il panetto di sapone sullo scarabocchio e dopo 10 minuti sciacquare con una spugna imbevuta di acqua.

Quanto costa?

Si può trovare sia in formato solido che in formato liquido. I prezzi variano molto ma solitamente si trova online a 2,9 €. Per ottenere la formula liquida, basta grattugiare un terzo del panetto di sapone in 400 ml di acqua e portare a bollore. Una volta sciolto aggiungere altri 300 ml di acqua fredda.

Ecco quindi come sbiancare le sneakers con 2,9 € grazie ad un prodotto naturale e low cost.

