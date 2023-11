Una delle settimane migliori dell’anno, dopo un forte ribasso iniziato con il setup rosso del 4 agosto. In questi giorni abbiamo raggiunto il massimo del mese oppure? Falso segnale o inizio del rally natalizio a Wall Street? Ci sono diversi indicatori che si sono girati al rialzo anche se alcune divergenze di brevissimo ci danno indicazioni di un possibile ritracciamento fra oggi e domani. C’è infatti un eccesso di ipercomprato di brevissimo e i prezzi hanno raggiunto una trend line rilevante che potrebbe per il momento arginare il movimento iniziato nei giorni scorsi.

Segnale rialzista

A fine settimana abbiamo visto formarsi il pattern che attendevamo. Il rimbalzo avrebbe assunto rilevanza solo nel caso che le chiusure di venerdì sarebbero state superiori a:

Dow Jones

33.273

Nasdaq C.

13.171

S&P500

4.261.

La chiusura della seduta di contrattazione del giorno 3 novembre ha chiuso ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

34.061,32

Nasdaq C.

13.478,28

S&P500

4.358,34.

Falso segnale o inizio del rally natalizio a Wall Street? Alcuni segnali distensivi

Sono stati lasciati indietro almeno due gap aperti e riteniamo, come da serie storiche, che almeno uno verrà ricolmato fra oggi e domani. Guai invece, se verrà ricolmato anche il secondo, non sarebbe un bel segnale.

Frattanto il Vix è in forte dietrofront, e questo lancia benzina sul fuoco di un ultreriore rialzo, anche se ci sono divegenze positive per oggi e domani e gli oscillatori sono in forte impercomprato di brevissimo.

Per quanto riguarda il medio periodo invece, ribadiamo che solo una chiusura del mese di novembre superiore ai seguenti livelli archivierebbe con elevate probabilità il ribasso iniziato nel mese di agosto:

Dax Future

15.686

Eurostoxx Future

4.258

Ftse Mib Future

28.765

S&P500

4.396.

Un ritracciamento ora di circa 1% sarebbe salutare e rafforzerebbe l’ossatura del movimento della scorsa settimana.

Vedremo cosa accadrà.

