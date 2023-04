Rispetto al recente passato, oggi il costo del denaro è decisamente più caro. Per le famiglie con un mutuo si tratta di veri salassi, dato che il rialzo dei tassi si riflette sulla rata. Per alcuni mutuatari la soluzione passa per la portabilità del prestito acceso a suo tempo. Per chi, invece, ha stipulato un mutuo a tasso fisso negli anni del denaro a buon prezzo sicuramente oggi non ha motivi di guardarsi intorno.

La surroga (o portabilità) è quella procedura che permette a un mutuatario di passare da una banca a un’altra che offre condizioni migliori delle attuali. Cioè si individua un nuovo istituto che offre tassi e/o condizioni migliori delle attuali e se effettua la c.d. portabilità. Ovviamente non può aversi surroga con la stessa banca presso cui è in corso il finanziamento. In tal caso, infatti, si parla di rinegoziazione (che può essere rifiutata dalla banca) di una o più condizioni del mutuo originario.

Vediamo allora quali sono le migliori surroghe a tasso fisso e variabile di aprile su un mutuo da 80.000 euro.

Quando conviene fare la surroga del mutuo?

La procedura è semplice e a costo zero per il cliente (Legge 40/2007), visto che è a carico della banca entrante, tranne 35 € di tassa di ipoteca a carico del mutuatario.

Di “vecchio” restano due elementi. Uno riguarda l’ipoteca costituita a suo tempo con il primo istituto bancario. Il secondo attiene all’immodificabilità dell’importo finanziato, cioè l’entità del debito residuo da pagare sul finanziamento in essere. Per cui chi necessita di ulteriore liquidità e ne vuole approfittare nel corso del cambio banca, non ricorre alla surroga ma alla sua sostituzione.

Poi la portabilità permette di modificare gli altri elementi essenziali del contratto come il tipo di tasso d’interesse, la sua durata, lo spread applicato.

Più in generale, essa conviene soprattutto quando l’importo da estinguere è elevato (sull’erogato) o è ancora relativamente lontana la scadenza del debito. Questo perché nell’ammortamento alla francese il peso degli interessi sul totale della rata scema con il passare del tempo. Pertanto è nei primi anni del mutuo che si avverte maggiormente la convenienza del cambio banca.

Completamente diverso, infine, il caso di chi vuole fare l’affare immobiliare e dispone già dell’intera liquidità per comprare un immobile. Con alcune strategie già illustrate si possono concludere veri e propri affari nel campo del mattone.

Quali sono le migliori surroghe a tasso fisso e variabile di aprile su un mutuo da 80.000 euro

Sfruttiamo adesso una nota piattaforma online di comparazione mutui per vedere alcune delle attuali offerte da parte degli istituti di credito.

Simuliamo di richiedere una surroga (abbiamo già visto qual è oggi il tasso più conveniente) su un mutuo di 80.000 € su un immobile del valore di 150mila €. Ancora, ipotizziamo che il richiedente sia un dipendente di mezza età (37 anni) a tempo indeterminato con redditi netti mensili di 1800 €. Quanto alla durata del mutuo, infine, la stimiamo pari a 20 anni.

Sul tasso fisso, ecco le prime 5 offerte che il nostro comparatore ci propone:

Intesa Sanpaolo , mutuo Domus fisso, TAEG 4,05% e rata mensile di 478,48 € ;

, mutuo Domus fisso, TAEG 4,05% e ; Banca MPS , mutuo MPS Mio Versione Surroga, con TAEG al 4,09% e una rata mensile di 478,48 € ;

, mutuo MPS Mio Versione Surroga, con TAEG al 4,09% e una ; Banca Widiba , Mutuo a tasso fisso Surroga, il cui TAEG è del 4,16% mentre la rata è di 486,05 euro ;

, Mutuo a tasso fisso Surroga, il cui TAEG è del 4,16% mentre la rata è di ; BNL , TrasformamutuoBNL, TAEG al 4,21% e rata a 489,01 € ;

, TrasformamutuoBNL, TAEG al 4,21% e ; Credem, Rimutuo tasso finito Finito, con rata a 488,16 euro e TAEG al 4,25%.

Per chi pensa di passare dal mutuo a tasso fisso a quello variabile

Passando al tasso variabile, invece, le prime 5 proposte

presenti sulla piattaforma da noi consultata sarebbero le seguenti:

Qualisonolemigliorisurrogheatassofissoe variabile di aprile su un mutuo da 80.000 euro ING , Mutuo Arancio a tasso variabile, TAEG 4,05% e prima rata a 479,07 ;

, Mutuo Arancio a tasso variabile, TAEG 4,05% e ; Credem , Rimutuo a tasso variabile, con rata mensile a 489,82 euro e TAEG al 4,29%;

, Rimutuo a tasso variabile, con e TAEG al 4,29%; Intesa Sanpaolo , mutuo Domus variabile, TAEG 4,47% e rata a 495,39 € ;

, mutuo Domus variabile, TAEG 4,47% e ; Banca MPS , mutuo MPS Mio Versione Surroga, con rata mensile a 495,30 € e TAEG al 4,50%;

, mutuo MPS Mio Versione Surroga, con e TAEG al 4,50%; Banca Widiba, Mutuo a tasso variabile Surroga, i cui numeri chiave sono: 4,53% di TAEG e rata mensile a 501,47,05 euro.

Ovviamente invitiamo il Lettore a consultare direttamente le condizioni proposte dagli intermediari su menzionati in base ai propri dati effettivi e personali. Parimenti andrebbero vagliate le proposte commerciali degli altri istituti qui non citati. Solo una visione completa del panorama mutui può consentire di effettuare la migliore scelta possibile.