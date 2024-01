Comprare sui minimi è possibile? Cosa è successo a queste azioni quotate a Piazza Affari

Investire i propri soldi è un’arte che richiede disciplina, ricerca e una pianificazione oculata per contribuire a mantenere la stabilità finanziaria e a costruire un portafoglio di investimenti duraturo nel tempo. Gli investimenti richiedono una comprensione approfondita delle aziende o degli strumenti finanziari in cui si investe. Ignorare questa fase può portare a scelte errate e a perdite finanziarie. La ricerca dovrebbe includere la valutazione dei fondamentali, il monitoraggio delle tendenze di settore e la comprensione delle condizioni di mercato. Il timing di mercato è un altro aspetto delicato.

Comprare sui minimi è possibile?

Tentare di prevedere i movimenti del mercato a breve termine può rivelarsi estremamente difficile, se non impossibile. Gli investitori che vogliono guadagnare con elevata probabilità dovrebbero evitare di “cronometrare” il mercato e concentrarsi invece su strategie a lungo termine basate su una pianificazione ben strutturata. Più lungo è il tempo dell’investimento azionario ad esempio e maggiore sarà la probabilità di ottenere un rendimento positivo. A 10 anni al probabilità è di circa l’80%, a 20 anni del 97% a patto che si investa sulle Borse mondiali diversificate in base al PIL.

Siamo andati a leggere le serie storiche dal 1898 ad oggi ed abbiamo visto che i ribassi delle Borse mondiali diversificate in base al PIL soprattutto quelli superiori al 15/20% sono state delle straordinarie occasioni di acquisto. I massimi ante crisi poi, sono stati recuperati molto spesso nei successivi 36 mesi. Quindi, acccumulatre sui ribassi si è rivelata una strategia ottimale e migliorativa del rendimento di lungo termine, Per le singole azioni vale la stessa cosa? No! Perlomeno non sempre.

Il caso Telecom

Il consenso degli analisti come riportato sul sito Marketscreener è il seguente: prezzo attuale, in area 0,28, giudizio medio di 14 analisti Accumulate con target a 0,3307. Il titolo nell’anno 2000 ha segnato il massimo a 5,402. Da quel momento, tranne qualche rimbalzo di brevissimo ha continuato a scendere. Non c’è altro da aggiungere. Questo esempio deve fare riflettere su quanto abbaimo scritto nei paragrafi precedenti. Comprare sui minimi è possibile? Dipende!

Il Dow Jones sul massimo dell’anno 2000 quotava a 11.750,30 oggi a 37.863,30. Frattanto ci sono stati i ribassi dal200 al 2003, dal 2007 al 2009, nel 2020 per il Covid e poi quello fra il 2021 e il 2022.

