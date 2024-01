Quali sono i titoli che nell’ultimo anno sono cresciuti maggiormente? In quest’occasione citiamo alcuni di quelli che hanno avuto il miglior 2023 in termini di crescita.

Siamo ormai nel pieno del nuovo anno ed è tempo di tirare le somme di quello precedente. Abbiamo già trattato della crescita di alcune aziende, come Nvidia e Carvana.

Quest’ultimo titolo, in particolare, ha avuto una crescita vertiginosa: più del 1000%. Ciò nonostante, non è riuscita a tornare ai livelli del 2021 e analisti come Emmanuel Rosner sostengono che abbia ”tempistiche incerte verso un ritorno alla crescita”.

Ci sono altri 3 titoli che nel 2023 hanno raddoppiato la propria crescita ma che non sono riusciti a raggiungere i picchi verificatisi nel corso della pandemia da COVID-19. Scopriamo quali sono, a quanto ammonta la loro crescita precisamente e a quali settori appartengono.

3 titoli che nel 2023 hanno raddoppiato i valori rispetto al 2022

Sono in molti i titoli che nel 2023 hanno avuto un percorso simile a quello di Carvana e cioè sono cresciuti notevolmente senza però raggiungere i picchi del passato.

Ad esempio? Società di criptovalute come Coinbase (+400%) e Microstrategy (+300), ma anche dell’operatore di scommesse sportive DraftKings (+200%). Ecco 3 titoli che nel 2023 hanno raddoppiato i valori rispetto all’anno precedente pur senza raggiungere le vette del periodo della pandemia da COVID-19.

Chi ha guadagnato di più in assoluto tra le aziende con una capitalizzazione superiore ai 100 miliardi di dollari

C’è tuttavia un titolo appartenente al settore tecnologico che vanta sia una notevole crescita che ottimi guadagni nel 2023. Stiamo parlando di Nvidia, specialista dell’IA, che ha avuto anche un incremento superiore al +230%.

Insomma, un anno d’oro per quest’azienda, che secondo alcuni analisti potrebbe conoscere anche un 2024 molto positivo ed è pertanto da tenere sott’occhio durante l’anno, come afferma anche la nota rivista Forbes.

