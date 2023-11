Comprare casa in Sardegna anche a meno di 50mila euro in un borgo della costa orientale a pochi passi dal mare

È possibile trovare casa in Sardegna a poco più di 700 euro al metro quadrato lungo una delle coste più belle dell’isola? Sicuramente sì, se ai centri più noti si preferiscono borghi poco conosciuti ma non per questo meno belli, in un angolo di paradiso che riserva ancor tante meraviglie da scoprire. Ecco dove.

Chi non ama i centri turistici affollati e preferisce vacanze alternative all’insegna della tranquillità e del relax, potrebbe prendere in considerazione l’idea di comprare casa vicino a un antico borgo fantasma. Ce ne sono diversi in Italia, abbandonati nel corso del tempo per motivi diversi. In Sardegna il più famoso è Gairo Vecchio, uno dei centri più affascinanti e suggestivi dell’Ogliastra.

Un borgo della costa orientale a pochi passi dal mare

Gairo Vecchio, in provincia di Nuoro, è un borgo che dista circa 20 minuti dalla costa. Il centro, interessato da frane e smottamenti, viene abbandonato negli anni Sessanta in seguito a un’alluvione, perché ritenuto non più sicuro. Gli abitanti si spostano dando vita ad altri agglomerati urbani. Il primo si colloca poco più in alto del vecchio borgo di cui prende il nome. Il secondo è Taquisara, un piccolo centro di 300 abitanti che si trova a pochi chilometri da Gairo Vecchio. Il terzo è Cardedu direttamente sulla costa. Il vecchio borgo fantasma è diventato meta turistica di quanti amano la Sardegna più autentica. È ancora possibile raggiungerlo ed aggirarsi tra i vecchi edifici diroccati che conservano traccia della vita di un tempo. Ma per comprare casa bisogna scegliere uno di borghi costruiti di recente.

Comprare casa in Sardegna anche a 325 €/mq

Secondo un’indagine di Immobiliare.it, i piccoli centri sorti intorno ai borghi fantasma dovrebbero offrire ancora immobili a prezzi competitivi. Sono zone poco conosciute e non interessate dal turismo di massa, adatte a chi rinuncia volentieri alla movida sotto casa. Inoltre non si trovano direttamente sul mare ma nell’immediato entroterra. A Gairo, secondo le stime del settore immobiliare, il prezzo medio degli immobili residenziali è di 1.021 €/mq. Sui portali delle principali agenzie che operano nella zona si trovano offerte piuttosto interessanti. Come quella di una casa indipendente di 200 mq in vendita a 65.000 euro. L’immobile si compone di due appartamenti ed è in buono stato. Il prezzo al mq è di 325 €.

È possibile comprare casa in Sardegna anche negli altri piccoli centri della zona a prezzi analoghi. Facciamo alcuni esempi. A Tertenia è in vendita una villa a schiera di 60 mq a 33.000 euro. L’immobile risale ai primi del ‘900 e richiede interventi di ristrutturazione, ma dispone di terrazza e giardino privato e dista solo 15 minuti dalla spiaggia. Sempre a Tertenia è in vendita una casa indipendente di 70 mq a 50.000 euro. L’immobile, disposto su due livelli, è in buono stato e arredato. Se invece ci spostiamo a Cardedu, sul mare, il prezzo medio degli immobili residenziali sale a 1.515 €/mq.