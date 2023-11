Siamo a metà novembre quasi e dovremmo essere già in pieno rally natalizio. Gli ultimi tre mesi dell’anno presentano una ciclicità che si ripete negli annali con probabilità vicine al 90%:

ottobre di minimo, novembre di accelerazione e dicembre di massimo, fino al 6 gennaio circa. Il setup annuale nero del 30 ottobre per il momento, sembra aver fermato il ribasso in atto dal mese di agosto, ma ancora non ci sono i prodromi per dire che il peggio sia alle spalle. A Natale i mercati saranno più alti di adesso o più in basso? Vediamo di dare una risposta attendibile ma nello stesso tempo semplice ed esauriente.

Le chiusure mensili saranno importanti per due motivi

Nonostante il forte movimento della scorsa settimana, il rimbalzo in corso assumerà rilevanza solo nel caso che le chiusure di novembre saranno superiori a:

Dax Future

15.686

Eurostoxx Future

4.258

Ftse Mib Future

28.765

S&P500

4.396.

Per il momento, i prezzi sono fermi sotto le trend line discendenti dai massimi del mese di agosto di quest’anno. Cosa accadrà? Verranno respinti oppure accelereranno al rialzo? Quello che ci preoccupa, e lo stiamo dicendo dal mese di agosto, è che il setup rosso del 4 agosto è collegato a quello del 30 novembre. Il primo è stato di massimo, il secondo, secondo la legge dell’alteranza dei nostri setup, dovrebbe essere di minimo (probabilità del 70%).

A Natale i mercati saranno più alti di adesso o più in basso?

Alle ore 16:46 della seduta di contrattazione del giorno 9 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.377

Eurostoxx Future

4.232

Ftse Mib Future

28.510

S&P500

4.374,70.

Il Vix oggi potrebbe aver segnato un minimo? Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Oggi a Wall Street sta scadendo un setup mensile rilevante. Si torna verso il basso? Domani avremo una prima risposta. La candela settimanale è stata molto corta rispetto alla media, e questo solitamente porta a un esaurimento del trend.

