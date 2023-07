Estate al fresco: un weekend tra boschi e foreste in Puglia o Toscana per fuggire dall’afa delle città

Non tutti in estate amano le spiagge assolate e le temperature roventi. Chi desidera immergersi nella natura, tra luoghi ombreggiati e brezze rinfrescanti, in Italia non ha che l’imbarazzo della scelta. Sono tante le destinazioni da Nord a Sud per un weekend al fresco, lontano dall’afa delle città.

In estate una full immersion nella natura è proprio quello che ci vuole. C’è chi ama tuffarsi nelle acque del mare o in quelle più tranquille di un lago. Ma c’è anche chi ama immergersi nel verde dei boschi, in zone ombrose e silenziose in cui si avverte solo il timido fruscio degli animali selvatici. E allora andiamo a scoprire due percorsi adatti agli appassionati delle camminate tra i boschi. Estate al fresco: un weekend in Puglia o in Toscana.

Trekking nella Foresta Umbra

La Puglia non è solo mare. Associamo la Regione alle splendide spiagge del Salento o del Gargano, ai meravigliosi borghi arroccati sul mare. Ma la Puglia sfoggia anche una verde chioma nel cuore del promontorio del Gargano. È la Foresta Umbra. Il nome non deve trarre in inganno. Umbra è un termine di derivazione latina e sta per ombrosa, fitta. Ed è quello che troviamo in questo bosco di latifoglie davvero spettacolare, tanto da essere inserito dall’UNESCO tra i siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Questo enorme polmone verde che raggiunge gli 800 metri di altitudine, si estende per 10.000 ettari. Camminando tra faggi e lecci si possono incontrare daini, caprioli e tassi e molti volatili che nidificano in questa zona. Tutta la Foresta è ricca di sentieri da percorrere a piedi o in mountain bike ma, in alcuni tratti consentiti, anche con quad e fuoristrada. È il luogo ideale per fare trekking o andare a cavallo, organizzare dei percorsi in bici o anche semplicemente fare un picnic.

Estate al fresco: un weekend sull’Appennino tosco–romagnolo

Sull’Appennino tosco–romagnolo, nel Casentino, ci si può immergere in un altro immenso polmone verde, il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il nome lunghissimo ci indica anche la notevole estensione della zona verde che copre un’area di 36.000 ettari. Il parco attraversa due regioni, la Toscana e l’Emilia Romagna e ospita specie vegetali rare e pregiate. Si può passeggiare sotto l’ombra di olmi e tigli, frassini e aceri in un contesto molto poco addomesticato, ma proprio per questo ricco di fascino. Il Parco conserva anche la Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino inserita tra i siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità e interdetta alle visite. In questo straordinario angolo della natura le possibilità di escursioni sono infinite. Ci son 600 chilometri di sentieri che attraversano il Parco tra cui si può scegliere il proprio percorso. A piedi, in mountain bike o a cavallo. L’area ospita molti rifugi in cui fermarsi per una breve sosta. Per scegliere il percorso più adatto si può consultare il sito dedicato.