Settembre in Sicilia a Taormina: tutta la magia del mare, dell’arte e della cultura senza spendere troppo

Una vacanza a Taormina è un’esperienza da fare nella vita. Nella cittadina siciliana famosa nel Mondo si concentrano la bellezza del mare e il fascino dell’arte e della cultura. È una meta perfetta soprattutto a settembre, quando i prezzi scendono e diventano più accessibili.

Finalmente e settembre i prezzi diventano abbordabili e subiscono dei cali consistenti. Secondo una ricerca di Assoutenti che ha analizzato i dati di alcuni motori di ricerca come Booking e Skyskanner, a settembre si può risparmiare dal 35% al 60% rispetto all’alta stagione. Un volo da Milano a Palermo con biglietto di andata e ritorno per una famiglia di 4 persone scende da un minimo di 818 euro nella settimana di Ferragosto a un minimo di 268 euro nella settimana dal 9 al 16 settembre. Anche le strutture ricettive subiscono analoghi cali.

Il calendario degli eventi al Teatro Antico

A settembre il calendario degli eventi a Taormina non si è ancora esaurito. Il Teatro Antico di origine greco-romana riserva appuntamenti importanti. Il 20 settembre si prepara ad accogliere l’opera lirica con Pagliacci di Leoncavallo e Cavalleria rusticana di Mascagni, il 22 è riservato alla Carmen di Bizet. Il 16 e il 17 settembre ci saranno i Pooh in concerto e il 23 Umberto Tozzi. Ma il Teatro Greco offre anche un panorama stupendo dove lo sguardo può spaziare dal profilo dell’Etna alla baia di Naxos e all’Isola Bella.

Settembre in Sicilia a Taormina

A Taormina la giornata inizia con una granita di caffè, di gelsi oppure di mandorle o pistacchi accompagnata dalla brioche con il tuppo. La più buona la prepara il Bam Bar, in via Di Giovanni, 45. Nella stessa strada ci sono diversi negozi che propongono golosità siciliane. Fruttini di marzapane, pesto al pistacchio, dolcetti di pasta di mandorle.

Si può scendere in spiaggia oppure visitare i giardini della Villa Comunale che ospitano diverse piante rare di origine tropicale. Villa e giardini appartenevano alla gentildonna inglese Florence Trevelyan che ne fece dono alla città. In alternativa si può passeggiare su Corso Umberto per una visita nostalgica allo storico bar Mokambo, aperto nel 1952 da Carmelino Fichera. Negli anni ’70 era il locale preferito da artisti e vip.

Prezzi delle strutture ricettive

Settembre in Sicilia a Taormina è un piccolo lusso che ci si può permettere. Le strutture ricettive sono numerose e nei B&B i prezzi davvero vantaggiosi. Sulle principali agenzie turistiche online si possono trovare soluzioni situate a poche centinaia di metri dal centro della città e dal mare che offrono camere matrimoniali, per un weekend di tre notti, a prezzi che vanno dai 200 ai 300 euro. Il prezzo a persona è quindi di 30-50 euro a notte. Anche la ristorazione offre soluzioni con un buon rapporto qualità prezzo. I migliori ristoranti, secondo il giudizio degli utenti, sono La bottega del formaggio, Ristorante Nui e Pipispezzi. La bottega del formaggio è indicata anche come la migliore scelta tra i ristoranti con prezzi moderati.

