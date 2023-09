Quale futuro per le peggiori azioni tra le 100 più capitalizzate di Piazza Affari? Il titolo Brembo sotto la lente

-Al termine dell’ultima sedute della settimana si è distinto per un ribasso superiore al 3,5% il titolo Brembo che ha pesantemente frenato in Borsa risultando essere il peggiore tra le aziende a maggiore capitalizzazione del Ftse Mib. Quindi, quale futuro per le peggiori azioni tra le 100 più capitalizzate di Piazza Affari? Lasciamo la parola all’analisi fondamentale, alle raccomandazioni degli analisti e all’analisi grafica.

La valutazione del titolo Brembo sulla base dei multipli di mercato

Sarà una conseguenza del fatto che negli ultimi sei mese le quotazioni di Brembo hanno perso oltre il 10%, ma il titolo non risulta essere particolarmente sopravvalutato. Sia il rapporto prezzo su utili che quello prezzo su fatturato sono leggermente sopra i livelli che fanno da spartiacque tra sopravvalutazione e sottovalutazione. Il rapporto EV/EVIBTDA, invece, esprime un’interessante sottovalutazione.

In generale, possiamo dire che le quotazioni di Brembo esprimono una corretta valutazione in termini di multipli di mercato.

Le raccomandazioni degli analisti

Secondo gli analisti che coprono il titolo NEXI, le quotazioni sono abbastanza sottovalutate rispetto al target di prezzo a un anno. Allo stato attuale, infatti, la sottovalutazione media è di poco superiore al 20%. Se poi consideriamo i due estremi, scenario più pessimistico e ottimistico, si passa da una sopravvalutazione di circa il 10% a una sottovalutazione di circa il 50%.

Target di prezzo e raccomandazioni degli analisti-Fonte it.tradingview.com

Quale futuro per le peggiori azioni tra le 100 più capitalizzate di Piazza Affari? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Brembo (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 8 settembre in ribasso del 3,59% rispetto alla seduta precedente a 12,09 €.

La tendenza in corso è ribassista e l’ultima seduta ha dato un’ulteriore forte spallata alle ambizioni dei rialzisti. Con la rottura dell’area di supporto a 12,43 €, il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo un immediato recupero di area 12,43 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

