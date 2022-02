Per tutti coloro che amano seguire i loro beniamini sui social iscriversi a una piattaforma equivale a vivere pienamente le news e le interazioni. Instagram è uno di questi social e grazie all’uso di immagini e brevi video rende influencer, vip e altri personaggi molto popolari e seguiti. Questi, infatti, ci informano sulla loro vita quotidiana e su cosa scuote il loro interesse. Tali informazioni arrivano non solo attraverso i post tradizionali ma anche grazie all’uso delle storie.

Cambiamenti in vista per le storie

Le storie sono un particolare post che permette di far visionare per una durata di sole 24 ore un argomento in particolare. Potrebbe trattarsi di una immagine, una fotografia o un brevissimo video con informazioni di vario tipo. L’autore può anche inserire un testo, un commento e qualche icona simpatica. Si possono mettere effetti di vario genere e sprigionare così tutta la propria inventiva. In questo modo l’influencer, o chi per lui, può mettere in luce un aspetto della propria vita e attrarre l’attenzione su quel dato argomento.

È proprio per quanto riguarda le storie che i grandi capi del social Instagram hanno deciso di apportare una grande novità. Se ne era parlato già circa un anno fa, ma ora sembra essere arrivato il momento. Causa forse la rivalità con il social TikTok più noto per via dell’interazione dei brevi e simpatici video, Instagram ha cercato di mettersi alla pari. Prima immettendo sul mercato i reel, cioè dei video di breve durata che possono rimanere in memoria, al contrario delle storie visibili solo per un arco di ventiquattro ore.

È in arrivo una importante novità per gli amanti delle storie di Instagram che farà invidia ai seguaci di TikTok

Consapevoli del fatto che la potenza del racconto delle storie è davvero enorme Instagram ha quindi deciso di investire potenziandole. Infatti a breve le storie diventeranno visibili in verticale, cioè il passaggio da un influencer all’altro non avverrà più in orizzontale. Ci sarà uno scorrimento dal basso verso l’alto e si potrà così visionare più velocemente i video. Inoltre sembra che tali storie premieranno maggiormente i brevi video e non più quelli solo con testi e commenti.

Per ora solo alcuni utenti di Turchia e Brasile hanno avuto questo aggiornamento, ma anche per l’Italia sta per avvicinarsi il momento. Se dunque questa importante novità farà invidia anche ai seguaci di TikTok, lo stesso si può dire per Instagram. Il social cinese si prepara a realizzare brevi storie di pochissimi secondi e non solo video divertenti. Insomma, la sfida tra i due colossi è aperta.

Dunque, è in arrivo una importante novità per tutti coloro che amano aggiornarsi sulla vita dei loro beniamini grazie alle storie di Instagram e sarà più facile e divertente prenderne visione.