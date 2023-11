Come vivere di rendita con la tua casa, con due soluzioni semplicissime ma geniali

Come vivere di rendita con la tua casa-Foto da imagoeconomica

Vuoi trasformare la tua casa in una fonte di reddito passivo? Forse non hai pensato a due semplici soluzioni ma economicamente vantaggiose che potrebbero anche farti vivere di rendita.

Molti italiani vivono in case dal valore commerciale molto elevato, magari ereditate dai genitori o dai nonni. Purtroppo a volte, queste persone fanno salti mortali per mantenerle. Spese condominiali, tasse, manutenzione: sono tutti costi che incidono sul bilancio familiare e che rendono difficile risparmiare. Invece, la casa potrebbe diventare un asset per vivere di rendita, se si sfruttano le opportunità offerte dal mercato immobiliare e finanziario. Vediamo due soluzioni possibili.

Come vivere di rendita vendendo la casa

La prima soluzione è vendere la casa e investire il ricavato in titoli di Stato, come i BTP. Questi sono obbligazioni emesse dal governo italiano che offrono una cedola, cioè un interesse fisso, ogni sei mesi. Il vantaggio di questa soluzione è che si ottiene una rendita sicura e garantita, che si può usare per pagare un affitto e vivere di rendita. Il beneficio è che si libera il capitale bloccato nella casa e si riducono i costi fissi. Inoltre, si può scegliere di vivere in una zona più comoda o più economica, a seconda delle proprie esigenze.

Quanto si guadagnerebbe vendendo casa e investendo in un BTP

Proviamo a fare un esempio e ipotizziamo di avere una casa a Milano, magari un trilocale, valutato circa 500.000 euro. Ipotizziamo di investire nel BTP con scadenza settembre 2040 (Isin: IT0004532559), che ha una cedola lorda del 5% annuo. Abbiamo scelto questo titolo per 2 motivi. Il primo, per la sua durata sufficientemente lunga, 17 anni. Il secondo motivo è la cedola che garantisce un flusso cedolare del 5% lordo. Investendo oggi 500.000 euro, si riceveranno ogni anno quasi 22.000 euro, 1.830 euro al mese. Soldi sufficienti per pagarsi un bell’affitto e con i soldi residui integrare i redditi da lavoro. Ma un single, con questa cifra potrebbe anche vivere di rendita.

Affittare una stanza per avere una entrata costante

La seconda soluzione è affittare una stanza della casa, magari anche temporaneamente a uso turistico. Se vendere la casa non garantisce un capitale sufficiente a pagare un affitto ed avere una entrata extra, questa può essere una valida alternativa. Questa opzione ha il pregio di mantenere la proprietà della casa e di generare un reddito extra. Il vantaggio è che si sfrutta lo spazio inutilizzato della casa e si crea una fonte di guadagno alternativa. Inoltre, si può conoscere gente nuova e arricchire la propria esperienza di vita. Che non guasta mai.

Una terza soluzione per valorizzare il nostro patrimonio immobiliare

Abbiamo scoperto come vivere di rendita valorizzando la nostra casa con due soluzioni semplici. Magari non si riuscirà a vivere di rendita, ma entrambe le alternative offrono dei vantaggi economici. Vendere e investire o affittare una stanza sono due soluzioni a portata di mano, che possono cambiare in meglio la qualità della vita. Ma c’è anche una terza soluzione che aiuta a monetizzare il valore della casa, ed è quello della vendita della nuda proprietà.