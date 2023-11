Chi la fa l’aspetti e l’oroscopo degli angeli, dal 13 al 19 novembre, punisce questo segno traditore. Belle notizie, invece, attendono Vergine e non solo

Ecco l’oroscopo degli angeli della prossima settimana, il più copiato dagli altri siti. Come sempre, segno per segno, le previsioni di sette giorni, tra amore, salute, soldi e lavoro. Chi la fa l’aspetti ed ecco l’oroscopo degli angeli.

Il prossimo sarà un fine settimana fatto di incontri, per l’Ariete. Alcuni piacevoli, altri meno, anche perché scopriremo alcuni pettegolezzi che ci riguardano. Chamuel ci darà una mano a superare il dispiacere

Grandi novità in arrivo per il Toro, ma non tutte positive. In particolare, il rapporto con il partner è arrivato ad una resa dei conti che potrebbe essere dolorosa. Hagiel sarà prezioso per farci prendere le giuste decisioni.

A godere saranno i Gemelli che avranno davanti giorni decisamente favorevoli. Anche provare a giocare tre numeri al Lotto, magari quelli più frequenti di novembre, potrebbe darci una gioia. Raffaele può dormire tranquillo.

Chi la fa l’aspetti e l’oroscopo degli angeli sembra premiare molti segni, come la Bilancia

Piano e adagio, Cancro, a pensare già alle prossime feste natalizie. C’è un presente che merita di essere vissuto, grazie anche alla ritrovata serenità. Magari, chiedendo lumi a Gabriele

Fine settimana alla Spa per il Leone, e di certo non da soli. Lo divideremo con un’amica, che ha bisogno di confidarsi con noi. Insomma, per una volta, mettiamo gli altri davanti e non disturbiamo Michele che ha già da fare.

La Vergine avrà più di una sorpresa nei prossimi giorni, a partire da un ex che si rifarà avanti. Non è casuale, perché vuole riallacciare ben più dei semplici rapporti di amicizia. Le stelle, poi, sembrano guardare con favore a questo ricongiungimento. Non coinvolgete, però, Raffaele.

Gode la Bilancia che avrà, finalmente, giorni sereni dopo un inizio di novembre difficile. Certo, migliorasse anche il nostro umore non sarebbe male. Che ne dite di chiedere aiuto a Jophiel?

Ecco il destino degli ultimi cinque segni. Problemi di cuore attendono il Capricorno

Chi la fa l’aspetti e l’oroscopo degli angeli punisce lo Scorpione. Che ama cornificare, ma attenzione che il partner ha deciso di vendicarsi. E con una persona che ritenevamo amica. Per salvare il rapporto, chiediamo consiglio a Chamuel.

Il Sagittario ha deciso di non fare più calcoli, ma di vivere alla giornata. Non tanto sul lavoro, ma nella vita sociale. E dire di sì ad un invito di un’amica potrebbe farci conoscere persone interessanti. Zadckiel vigila sempre su di noi.

Problemi di cuore renderanno amara la settimana del Capricorno. Incomprensioni, anche sciocche, finiranno per guastare l’atmosfera. Conviene chiarire subito, perché poi sarà dura, affidandosi a Cassiel.

Giorni quasi di noia per l’Acquario. La classica calma prima della tempesta di dicembre. Forse, è arrivato il momento di prendersi cura di noi, anche perché qualche problemino di salute non va trascurato. Per non dover poi supplicare Uriel.

I Pesci, all’opposto, dovranno tenerli legati. Quanta voglia di fare, anche cose fuori dalla nostra portata. Meglio così. Si vive solo una volta e bisogna godersela. Asariel dovrà tenerci a bada.

