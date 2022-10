Come arrivare a fine mese con 1.000 o 2.000 euro di stipendio e grazie alle app

L’aumento vertiginoso del costo della vita ha reso difficile arrivare a fine mese senza mettere mano ai risparmi o chiedere un prestito o accendere un debito. Una strada, quest’ultima, oltretutto costosa per via degli interessi da pagare all’intermediario.

Non resta che fare di necessita virtù, ossia vivere spendendo meno lasciando quanto più possibile la qualità della vita.

Oggi molti single e famiglie con o senza figli si affidano agli applicativi per fare la spesa risparmiando. Si spazia dalle app in tema di abbigliamento a quelle sul car sharing, oppure dal cibo al risparmio e così via. Vediamo di quali stiamo parlando per comprendere come arrivare a fine mese con 1.000 o 2.000 euro netti in busta paga.

Le app per tagliare le spese dell’auto carburante o quelle sul cibo

Se l’auto è spesso inutilizzata e si intendono limare queste spese, una possibile soluzione potrebbe essere Auting. È una piattaforma di car sharing tra privati che, potremmo anche dire, collega domanda e offerta di auto in prestito. Al proprietario del mezzo arriva un guadagno in funzione dell’uso del veicolo. Il driver, invece, usa l’auto se e per il solo tempo necessario.

Per risparmiare sulla spesa alimentare potremo citare “Too Good To Go”, LMST o “myFood”, etc. A seconda dell’app di turno, l’utente sa dove acquistare a sconto o riceve le varie promozioni dei punti vendita registrati. Alimenti del fresco o prossimi alla scadenza o difettati etc. sono ceduti a prezzi inferiori e convenienti. Le occasioni non mancano e spesso è solo una questione di pazienza e di saper attendere il buon affare.

Come arrivare a fine mese con 1.000 o 2.000 euro tenendo sotto controllo entrate e uscite

Per chi vuole far quadrare i conti, una buona idea potrebbe essere quella di farsi aiutare da un app che tiene sotto controllo entrate e uscite mensili. Tra le varie, l’app Money Manager Expense & Budget consente di tenere traccia di tutte le transazioni effettuate. Ovviamente l’applicativo va sincronizzato con le carte di pagamento e il conto corrente.

Lo strumento è molto utile per suddividere i flussi in entrata e in uscita per ogni categoria. In tal modo sarà agevole comprendere quali voci di spesa bruciano più denaro e quindi intervenire e porre rimedi. Ancora, l’archivio fotografico degli scontrini permette di ricordare nel tempo la motivazione dietro una data spesa.

Infine per chi intende risparmiare soldi in senso stretto ecco Oval Money. L’app consente infatti di accumulare guadagni in modo automatico impostando quanto mettere da parte ogni mese dalle proprie entrate. Le somme accumulate, infine, possono essere a loro volta investite e provare a guadagnare gli interessi.

