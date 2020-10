Esistono dei piccoli trucchetti per mascherare le caviglie grosse, una caratteristica di molte donne, ed anche un problema per la scelta delle scarpe e dell’abbigliamento adatto per poterle mascherare.

Vediamo quali sono i trucchi e come vestirsi se si hanno le caviglie grosse

Abbigliamento

È assolutamente vietato usare le mezze misure (ovvero ideale è vestire abiti o lunghi o corti).

Pantaloni

Indossare dei pantaloni a zampa di elefante, a palazzo e tutti quelli dritti che coprono le caviglie.

Evitare i pantaloni che scoprono la caviglia, quelli a pinocchietto, a sigaretta e tutti quelli che fasciano troppo.

Se si decide di scegliere dei pantaloni elasticizzati, si consiglia di mettere sempre gli stivali.

Le gonne

Con le gonne bisogna fare attenzione.

Se si hanno delle belle gambe magre, si possono indossare le gonne che arrivano appena sotto il ginocchio e calzare gli stivali.

Vanno anche molto bene le gonne lunghe.

Se si hanno gambe slanciate, si può vestire anche con minigonne, gonne con pieghe, gonne eccentriche.

I colori da scegliere per le gonne e i pantaloni sono quelli scuri. Da evitare le righe orizzontali, fantasie fiorate o sgargianti.

Come vestirsi se si hanno le caviglie grosse? Le scarpe

Scegliere le scarpe giuste è importante per poter camuffare le caviglie grosse.

I tacchi alti e calzature scollate si possono indossare perché slanciano la gamba e la caviglia.

Evitare i tacchi a spillo e quelli a cono.

In estate, indossare sandali con il cinturino sopra la caviglia, quelli con i cinturini incrociati sotto la caviglia, ed evitare quelli con il cinturino dritto.

Non calzare stivali che arrivano a metà polpaccio, le scarpe da ginnastica alte e le pantofole chiuse.

Cercare sempre, di vestirsi in modo da far distogliere lo sguardo dalle caviglie, indossando scarpe più scure rispetto all’abbigliamento.

Usare calze e collant dello stesso colore delle scarpe, in modo da non creare stacchi.

Quando si indossano sandali o scarpe aperte, avere sempre i piedi e le unghie curate e con dello smalto, così si punta lo sguardo solo sul piede.