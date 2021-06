Il relax sarà la parola d’ordine di questa estate. E, per viverlo al meglio, potremmo provare a visitare dei posti che ci diano la possibilità di abbandonarci e rilassarci. Tra questi, ce n’è uno in particolare che sicuramente ci piacerà da impazzire. Si trova in Sardegna e ci darà modo di vivere una giornata davvero rasserenante e bucolica. Perciò, vediamo se questo viaggio può rientrare nel nostro ideale di meta per una bellissima vacanza da sogno e teniamoci pronti a partire. Sicuramente questa esperienza ci lascerà un ricordo indelebile.

Godiamoci un bagno termale immersi tra monumenti e suggestiva archeologia in un luogo in Italia davvero meraviglioso

Torniamo al tempo dell’Antica Roma e andiamo nell’attuale Sardegna. Qui, potremo vedere perfettamente le antiche strutture, i resti del passaggio dei romani e le strutture che questi ultimi avevano creato. Tra queste, troviamo anche un antichissimo stabilimento termale, alla sinistra del fiume Tirso. Alimentato da una sorgente da cui arrivava acqua calda, le terme erano una vera e propria attrazione per i nostri antenati. E lo sono ancora oggi per noi!

Immergiamoci nella cultura e nella storia mentre viviamo un bagno termale davvero rilassante

L’aspetto meraviglioso delle Terme di Fordongianus è che potremo godere di un bagno termale immersi nella cultura. Infatti, non solo gli stabilimenti, come abbiamo già sottolineato, appartengono all’epoca dell’Antica Roma, ma sono contornati da altri resti che rendono l’atmosfera più unica che rara. La piscina rettangolare coperta dal soffitto e il porticato a sette luci offrono al luogo un aspetto suggestivo e rilassante, dove i romani si godevano giornate bucoliche. E oggi possiamo farlo anche noi. Infatti, grazie alle novità che sono state apportate e alle guide presenti, potremo passare delle ore davvero fantastiche e godere della bellezza della storia e dell’archeologia! Perciò, godiamoci un bagno termale immersi tra monumenti e suggestiva archeologia in un luogo in Italia davvero meraviglioso.

Approfondimento

