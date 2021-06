I pasti estivi spesso costituiti da insalatone e pesce alle volte ci lasciano ancora un po’ di fame. Quella voglia di dolce che ci prende magari prima di andare a dormire e che finiamo per compensare con un buon gelato. Ma come fare se vogliamo prestare maggiore attenzione alla linea e allo stesso tempo appagare il nostro palato? Ecco come preparare velocemente un gustoso spezza fame naturale e light per il dopocena estivo che faccia anche bene alla salute.

Ingredienti

1 banana;

2 o 3 mango;

granella di nocciole oppure chips di cocco tostate;

guarnizione a piacere.

La preparazione è semplicissima. Basterà tagliare a rondelle una banana ben matura, disporle su un vassoio per non farle attaccare le une alle altre e congelarle. Una volta congelate si potranno conservare nel freezer in un sacchetto per alimenti. Trattare allo stesso modo due o tre mango. Se non vogliamo farli annerire, possiamo irrorarli con qualche goccia di limone. Quando avremo voglia di un dessert fresco, basterà prendere la frutta e frullarla fino a ottenere una consistenza cremosa. L’ideale è guarnirla con scaglie di cocco tostate, ma sta benissimo anche la granella di frutta secca e i pezzetti di cioccolato fondente. La fantasia avrà libero sfogo. Si può servire insieme a frutta fresca di stagione come ribes, mirtilli, fragole. Tutti piccoli frutti che hanno una punta d’acidità staranno benissimo. Vediamo perché questo spezza fame farà anche bene alla salute.

Come preparare velocemente un gustoso spezza fame naturale e light per il dopocena estivo che faccia anche bene alla salute

Le banane soprattutto se mature sono una fonte preziosa di vitamine. Ma sono altrettanto ricche di minerali come il potassio e il magnesio e di antiossidanti utili per contrastare l’azione dei radicali liberi. Non molti sanno che rinforzano il sistema nervoso e contribuiscono ad aumentare la produzione di globuli bianchi. Non da meno il mango. Per le sue particolari caratteristiche e proprietà si colloca a metà strada fra un frutto invernale, per il contenuto calorico e una verdura. La pianta del mango è imparentata con quella degli anacardi e il suo contenuto oleoso attesta la parentela con la frutta secca. Molto ricco di vitamina A e C. Ha un alto contenuto di fibre e minerali come il potassio. Ecco come un dolce goloso può essere anche molto salutare.