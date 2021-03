La primavera 2021 non è iniziata nel migliore dei modi. Di sicuro, a distanza di un anno, non avremmo mai pensato di combattere ancora così intensamente contro la pandemia causata dal Covid 19.

E così, in un’Italia a colori ballerini, anche la coda dell’inverno, da Nord a Sud, fa sentire la sua presenza e ci spinge nel calduccio di casa.

Trovare il modo di trascorrere il tempo, soprattutto nel fine settimana, sembra sia diventata quasi una missione impossibile. In un anno di lockdown gli italiani hanno provato qualsiasi cosa: dal fitness ai videogames, dal giardinaggio alle serie tv, dai libri alle lunghe videochiamate con amici e parenti, fino al bricolage e al fai da te.

Un trucchetto geniale e velocissimo per capire quando il lievito aperto o scaduto è ancora efficace

Regina del 2020, senza dubbio la cucina. Un primato che sta prendendo forma anche per questo 2021. Tra ricette dolci e salate, i lievitati restano i più gettonati.

Per questo motivo, un buon lievito è fondamentale per il risultato finale. Quante volte sarà capitato di utilizzare qualche bustina di lievito istantaneo già aperta per precedenti ricette? E quante volte, dopo la realizzazione di un impasto, ci rendiamo conto che il lievito, ultimo ingrediente da unire al composto, è scaduto?

E dunque, cosa fare in queste occasioni? Rischiare aggiungendo il prodotto in polvere oppure no?

Ad eliminare ogni dubbio ci pensa un metodo eccezionalmente facile ma molto efficace.

Basterà riempire una tazzina per metà d’acqua e metà di aceto bianco. Mescolare aggiungendo una spruzzata di succo di limone. A questo punto, prendere con il cucchiaino una piccola quantità di lievito e lasciarla cadere nell’acqua. A contatto con la miscela il lievito ancora buono creerà un effetto effervescente con la comparsa di bollicine.

Quando, invece, il lievito non presenta più le sue caratteristiche iniziali cadrà sul fondo, senza creare nessuna bollicina.

In questo modo, potremmo capire immediatamente se utilizzare o meno quel determinato prodotto per la preparazione dei lievitati.

