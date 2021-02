Giocare con make-up e outfit diversi permette di proporre una versione sempre nuova e fresca di sé. Se ci vestiamo e trucchiamo nel modo giusto possiamo valorizzare i nostri punti di forza e nascondere ciò che ci mette a disagio. Ma quali outfit indossare e quali vestiti usare?

Alcune donne, per esempio, possono non sentirsi a proprio agio con un seno piccolo. Se abbiamo questa caratteristica possiamo scegliere due opzioni. Giocare con la moda in modo tale da valorizzarlo al massimo o optare per illusioni ottiche che ci faranno guadagnare taglie di reggiseno.

Oggi vedremo come vestirsi per guadagnare una taglia di reggiseno senza chirurgia estetica.

Le cinture alleate del seno piccolo

Il primo capo da tenere sempre a portata di mano è una cinturina. Usiamola sia con i vestiti sia con le camicie lunghe. Stringiamola all’altezza della vita per creare volume nella parte superiore dell’outfit. In questo modo il nostro seno sembrerà subito più grande.

Allo stesso modo, preferiamo vestiti stretti in vita. Sì a modelli con elastici sotto al seno per creare questa illusione ottica. Se invece amiamo indossare camicie e top con i pantaloni a vita alta possiamo fare in questo modo. Indossiamoli dentro ai pantaloni e tiriamo leggermente il tessuto verso l’alto. Così daremo morbidezza e volume al top o alla camicia.

Come vestirsi per guadagnare una taglia di reggiseno senza chirurgia estetica

Esistono colori o modelli che ci aiutano a guadagnare una taglia di reggiseno senza chirurgia estetica? Assolutamente sì. Per far ciò possiamo affidarci a top e magliette con balze e ruches. Queste daranno immediatamente più volume alla parte superiore!

Altrimenti possiamo optare per vestiti e camicette decorate con pattern vari. Otterremo lo stesso effetto dei top citati prima. Per accentuarlo, però, scegliamo tessuti morbidi e non aderenti.

