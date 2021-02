Come esaltare la propria bellezza mediterranea con questo prodotto naturale

Esistono vari modi naturali per esaltare la bellezza. Dall’uso di oli per rendere la pelle luminosa, a prodotti specifici per esaltare la bellezza dei capelli a speciali prodotti per restare in forma.

Se vogliamo evitare di sottoporre i capelli a tinture prodotte con chimica di sintesi possiamo usare tutti i vantaggi che abbiamo a disposizione dal mondo vegetale. Oggi vedremo come possiamo esaltare la propria bellezza mediterranea con questo prodotto naturale.

Il decotto di questa pianta per capelli neri e lucidi

Dalla tradizione contadina abbiamo una ricetta naturale in grado di esaltare la bellezza dei nostri capelli. Abbiamo solo bisogno di alcune foglie di edera che possiamo trovare in moltissimi parchi o in collina. Fare attenzione a riconoscere la pianta giusta, o affidarsi a un esperto in caso di dubbio.

Dovremo mettere dell’acqua a bollire in un pentolino e una volta raggiunta l’ebollizione versare l’edera e lasciarla bollire per almeno 20 minuti. Il decotto che avremo ottenuto sarà un prodotto naturalmente di colore scuro, che potremo anche conservare per un uso successivo.

Basterà applicare il decotto dopo ogni lavaggio ed effettuare un ultimo risciacquo con questo prodotto.

Grazie alle sostanze contenute dentro alla foglia di edera otterremo dei capelli lucidissimi e morbidi ed andremo ad esaltare le sfumature dei capelli castani e neri. Dopo un paio di usi i capelli appariranno visibilmente più scuri con delle sfumature nere naturali. Ovviamente l’effetto tintorio è molto leggero, con lo svantaggio che non è in grado di coprire i capelli bianchi, ma anche con il grande vantaggio di non essere permanente e di sparire dopo pochi lavaggi.

Come esaltare la propria bellezza mediterranea con questa pianta

Per esaltare la nostra bellezza mediterranea naturale non dobbiamo per forza spendere denaro per comprare prodotti elaborati e costosi. Bastano una manciata di foglie di edera e potremo avere dei capelli bellissimi e sani, con un colore più vivido e scuro.

