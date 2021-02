Tutti noi cerchiamo, nei limiti del possibile, di migliorare la nostra intelligenza e cultura. Esistono però caratteristiche naturali che possono aumentare la probabilità di avere determinate caratteristiche positive.

Oggi vedremo che se abbiamo questa caratteristica potremo essere più intelligenti e ricchi della media.

Una particolarità rara e misteriosa

Secondo alcune stime il 10% della popolazione avrebbe la tendenza ad usare il lato sinistro del corpo per svolgere azioni, ovvero è mancino. Su questa caratteristica causata da una prevalenza dell’emisfero destro del cervello sono stati fatti molti studi.

Molti studi hanno mostrato che essere mancini potrebbe essere un fattore di vantaggio nella vita e nel successo professionale. Mancini famosi abbondano nella storia della scienza e dell’arte, da Einstein a Beethoven, da Obama a Michelangelo sino al più celebre di tutti, Leonardo da Vinci.

Moltissimi capi di stato e politici della storia sono stati mancini e grandi comunicatori. Anche nel mondo dello sport abbondano i mancini: da Valentino Rossi a Nadal, da Maradona a Pelé.

Pare che tra tutte le persone che hanno un quoziente intellettivo superiore alla media una percentuale superiore sia mancina e sembrerebbe che i mancini abbiano facilità a risolvere i problemi logici e matematici. Alcuni studi hanno addirittura evidenziato come i mancini siano più ricchi e guadagnino di più, addirittura il 15% in più degli altri. Alcuni degli uomini più ricchi del globo sono mancini, basti pensare al Bill Gates.

Essere mancini in un mondo in cui il 90% delle persone è destrimane è scomodo. Per questo motivo consigliamo di adottare strumenti per mancini come posate, coltelli e forbici per avere una vita più semplice.

Oltre alle scomodità però dobbiamo essere consapevoli che il mancinismo potrebbe essere un fattore di vantaggio nella che rende più intelligenti e di successo nel lavoro e nella vita.