Come vestirsi per andare a dormire e perché sarebbe utile farlo senza le mutande

I film ci hanno ricamato sopra molto, creando delle scenette divertenti. Andare a dormire bardati come se dovessimo scalare l’Everest è una cosa comune a molti. Che, di notte, pensano che moriranno dal freddo, neanche vivessimo al Polo Nord, e si vestono con improbabili pigiami.

Facendo scappare ogni fantasia sessuale nel partner. E non sono solo le donne ad andare a letto con i pigiamoni. Che dire dei maschi, che si infilano il pigiama della loro squadra del cuore, regalo di Natale di qualche amico bontempone?

Cosa indossare per dormire con lui non tutte se lo chiedono

Insomma, ognuno fa un po’ come gli pare. Magari, sfruttando i capi ricevuti in dote per il matrimonio. O, visto che ormai il budget settimanale economico famigliare è sempre più a rischio, con qualche pigiama preso in saldo. Che potrebbe essere fatto di qualche materiale sintetico che, di notte, crea più problemi che conforto.

Eppure, noi signore dovremmo tenere alla mise anche sotto le coperte. Come vestirsi per andare a dormire è importante saperlo. Tra le domande che si trovano in rete, vi è anche quella su cosa indossare per dormire con lui. Le risposte sono abbastanza concordi. Ovvero, il classico completino di pizzo nero, con tanto di vestaglia da sfilare prima di coricarsi.

Non tutti si vestono nel modo giusto quando vanno a letto

Questo se vogliamo, ovviamente, essere sexy. Diverso è il discorso di una notte normale. L’ideale sarebbe dormire a strati, come quando andiamo a correre in autunno o in inverno. Appena abbiamo caldo, togliamo il primo e via così. Da proibire sarebbero i pigiami troppo attillati, che creano ulteriore caldo, o quelli con i bottoni, per evitare il fastidio di doversi sbottonare di notte. Per fortuna, esistono delle soluzioni considerate utili.

Come vestirsi per andare a dormire in modo confortevole e senza problemi

La soluzione più consigliata è quella di andare a letto indossando un pigiama di flanella. Sia perché fa traspirare, sia perché è comodo e non fastidioso. Altro discorso è se andare a letto con le mutande o meno.

E non pensiamo solo a una situazione sexy. Le donne che dormono senza le mutande avrebbero una diminuzione del rischio di avere infezioni vaginali. Di notte, infatti, potrebbe crearsi quell’umidità che le mutande rischiano di favorire, con tanti ringraziamenti da parte dei batteri.