Anche se per molti, lo shopping risulta essere un attività anti-stress e piacevole, per altri può diventare deprimente e disastroso, perché non si riesce ad acquistare dei capi che possano adattarsi al proprio corpo, a causa dei chili in più accumulati sulla pancia.

Sapere come vestirsi nel modo giusto per non far vedere la pancia non è semplice, e risulta essere l’ossessione di tante donne.

Per far sembrare piatta la pancia e nascondere qualche rotondità, bisogna conoscere i tagli giusti, colori e stili.

Ecco come vestirsi nel modo giusto per non far vedere la pancia. Infatti, per distogliere l’attenzione dalla pancia ci sono diverse soluzioni.

Gli abiti con forma ad A

Tra gli abiti con forma ad A, rientrano quei vestitini corti fino all’altezza del ginocchio e svasati sui fianchi, mettendo così in risalto la vita.

Ci sono gli abiti a stile impero, che cadendo morbidi sui fianchi, addolciscono le forme.

Gli abiti a vita alta

Se vogliamo optare per dei pantaloni ed avere un look più classico, si possono scegliere quelli a vita alta.

Il taglio a vita alta slancia la figura, evidenzia la vita, e nasconde la pancia.

Ovviamente possiamo scegliere, anche delle gonne o delle tute a vita alta.

Risaltare la parte superiore del corpo

Per recarsi al lavoro, in ufficio o semplicemente fare una passeggiata, indossare delle camicie e bluse che cadono morbide, è una buona alternativa.

La soluzione è risaltare la parte superiore del proprio corpo, indossando capi che risaltano il décolleté e con dei colori soft.

Gli stessi giochi di colore, danno una grossa mano per nascondere la pancia.

I tessuti giusti

Per avere un fisico più slanciato, dobbiamo evitare drappeggi o elaborazioni situati in corrispondenza dello stomaco.

La scelta di capi lineari, con le cuciture verticali slanciano la figura.

Evitare tutti quei tessuti, che aderiscono al corpo, quelli in viscosa o raso e con colori chiari o pastello.

L’intimo che modella

La scelta dell’intimo giusto si rivela il nostro alleato.

Culotte, body contenitivi e calze per ventre piatto, modellano il fisico.

La scelta degli accessori

Scegliere gli accessori giusti, distrae lo sguardo dal punto vita e pancia.

Ad esempio, calzare delle belle scarpe con il tacco alto, indossando un vestitino corto fino all’altezza del ginocchio, slancia molto la figura.

Sono assolutamente da evitare le cinture in vita, perché non slanciano affatto.