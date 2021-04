È la base della maggior parte delle pietanze della tradizione gastronomica italiana, il sugo di pomodoro ha spopolato in tutto il mondo ed è amatissimo da grandi e piccini.

Generalmente il sugo è ottenuto dalla cottura della polpa dei pomodori, con l’aggiunta di olio di oliva e viene utilizzato come il condimento principe della pasta.

L’Italia vanta due tipi ricetta di salsa di pomodoro

Nella versione tradizionale delle zone del centro nord è preparata con un soffritto di sedano, carota e cipolla, a cui solo dopo si aggiungono i pomodori, che vengono schiacciati e portati a bollore. La cottura avviene in sostanza tramite bollitura.

Nelle zone del sud, invece, di norma, il sugo si prepara con aglio, un filo d’olio e i pomodori fatti cuocere a fiamma media.

Il sugo è il condimento più famoso, fatto e rifatto non solo in Italia ma anche fuori dai confini nazionali. Per questo motivo, esistono molteplici ricette e procedimenti per ottenere un sugo favoloso.

Tuttavia, la semplicità della ricetta non deve ingannare i Lettori. Difatti, l’errore in cucina è sempre dietro l’angolo. Inoltre, è davvero interessare scoprire e copiare alcuni trucchetti geniali delle nonne e degli chef più rinomati per portare a tavola sempre il sugo migliore.

Per un sugo eccezionale e senza acidità, ad esempio, sono questi i segreti degli chef da copiare assolutamente.

È incredibile ma basta questo ingrediente che tutti abbiamo in casa per salvare il sugo bruciato

Per un altro trucchetto geniale e soprattutto facilissimo, anche questo approfondimento può essere d'aiuto.

Può capire, infatti, di aver “bruciacchiato” leggermente o in maniera significativa il sugo. In questi casi la domanda è solo una: – “In che modo si possiamo salvare il sugo bruciato?”

Ed ecco che in nostro aiuto arriva la nonna dai saggi consigli che in un batter d’occhio riesce a risolvere anche i problemi più fastidiosi.

Se il sugo è bruciato non bisogna demoralizzarsi. Basteranno pochi e semplici passaggi per salvarlo.

Innanzitutto bisogna trasferire il composto in un’altra pentola. Mai raschiare il fondo bruciato e non mescolare. Accedere il fuoco e far cuocere a fiamma bassa aggiungendo un pizzico di zucchero e una patata cruda sbucciata e anche infilzata in una forchetta. A questo punto mescolare delicatamente.

La patata riuscirà ad assorbire l’odore sgradevole di bruciato e migliorerà il sapore in pochi minuti. Un sistema efficace di cui non si potrà mai più farne a meno. Provare per credere!

È incredibile ma basta questo ingrediente che tutti abbiamo in casa per salvare il sugo bruciato