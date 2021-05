Come vestirsi nel modo giusto e in soli 5 minuti per essere splendida ad una festa in spiaggia a qualsiasi età

Manca veramente poco all’inizio della stagione più desiderata da molti: l’estate.

Ed è proprio questa la stagione ideale per organizzare e partecipare a delle fantastiche feste in spiaggia, sia durante il giorno sia davanti ad un romantico tramonto.

In questo articolo sveleremo alcuni consigli pratici per sapere come vestirsi nel modo giusto ed in soli 5 minuti per essere splendida ad una festa in spiaggia a qualsiasi età.

Per apparire femminili

Non bisogna mai perdere l’opportunità di sfoggiare un magnifico abito lungo. Questa scelta è ideale se si desidera mostrare il proprio lato femminile ed è adatto a tutte le età. È preferibile optare per un modello svasato che arrivi fino alla caviglia; sopra potrà essere con bretelle, smanicato o con la mezza manica. Monocolore o a fantasia potrà essere impreziosito con un foulard o con una giacchetta in crochet.

Un altro look perfetto per una festa in spiaggia è la combo gonna lunga con camicia. Annodata e sbarazzina per valorizzare il punto vita per le più giovani, inserita dentro o all’altezza del girovita per sembrare un unico pezzo in altri casi.

Se, poi, si amano particolarmente le camicie potrebbe essere questa la location ideale per sfoggiare delle maxi camicie come vestito con un foulard in vita.

Per non rinunciare alla comodità

Per una festa serale, se si vuole essere più comode, si potrà sostituire la scelta dell’abito lungo con una tuta.

I modelli tra cui scegliere sono infiniti: fantasia colorata, geometrica, monocolore, annodata dietro al collo o elastica a mezza manica. Inoltre, se la festa è pomeridiana, si potrà optare anche per la tuta più corta, così da essere più fresche e valorizzare le gambe dalla bella abbronzatura.

Infine, irrinunciabili i vestiti in crochet, sia lunghi che corti ed intramontabili i pantaloncini shorts con maglie per le più giovani. Se, poi, il costume scelto è un modello intero, potrà essere parte integrante del look. Gonna lunga o shorts il pezzo forte sarà il costume intero con incrocio particolare sulla schiena o modello gioiello per i party in spiaggia più chic.

Ecco svelato come vestirsi nel modo giusto ed in soli 5 minuti per essere splendida ad una festa in spiaggia a qualsiasi età.