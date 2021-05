Avere una pelle liscia, morbida, senza imperfezioni e delicata come la pelle di un bambino è il desiderio di tutti. Purtroppo, si tratta di un sogno poiché i segni del tempo che trascorre prima o poi compaiono sulla nostra pelle. Proprio per questo le aziende cosmetiche producono creme e sieri basati su diversi ingredienti in grado di allentare la comparsa delle rughe. Queste sicuramente sono capaci di migliorare la situazione. Ci sono poi creme in cui leggiamo la parola “prevenzione”. Per prevenire la comparsa delle rughe queste creme per la pelle sono super-idratanti, protettive e hanno azione preventive. Sarà vero?

In questo articolo, parleremo invece di un metodo fai da te. Una maschera di bellezza composta da ingredienti naturali e semplici che tutti abbiamo in casa. Grazie alle loro proprietà miglioreranno il nostro aspetto e fungeranno da prevenzione antirughe.

La maschera di bellezza

Il segreto per avere un viso tonico ed elastico sta in questi inaspettati e profumati ingredienti che conferiranno luminosità alla pelle. Stiamo parlando della carota e la panna da cucina. Ebbene sì, utilizzando insieme questi due ingredienti creando così una maschera di bellezza, il nostro viso apparirà più rimpolpato. Vediamo come crearla.

Prendiamo una carota dal colorito vivace e togliamo la buccia. Frulliamo la polpa e la panna da cucina insieme fino ad ottenere una crema. Questa si spalma su tutto il viso, facendo attenzione a non toccare gli occhi, e sul collo. Lasciamo agire circa 20 minuti e poi risciacquiamo con abbondante acqua calda. Possiamo usare la maschera come utilizziamo la crema che acquistiamo nei beauty-store, cioè una o due volte al giorno. La mattina appena svegli e la sera prima di andare a letto.

La carota è una preziosa alleata per la nostra pelle. Ricca di vitamine del gruppo A, C ed E, ha proprietà antiossidanti e protettive. La carota, inoltre, è ricca di betacarotene che aiuta a mantenere l’abbronzatura. La panna da cucina, invece, nutre la pelle generando un effetto rimpolpato ed elastico. Per chi non volesse usare la panna può sostituirla con lo yogurt.

